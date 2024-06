"Hanno premiato la nostra serietà"

È entusiasta per essere riconfermato a sindaco di Sassocorvaro Auditore. Daniele Grossi è soddisfatto di come sono andate le elezioni e riconferma la disponibilità a guidare il comune anche in futuro.

Intanto pensiamo al presente.

"Come ho sempre ripetuto, anche in campagna elettorale, il nostro progetto futuro si basa su dei progetti concreti già finanziati. Venti milioni di euro già entrati e pronti per essere messi a terra. Queste risorse le abbiamo grazie al Pnrr, ai progetti regionali, a quelli europei e dell’alluvione perché siamo tra i sette comuni riconosciuti. Ai progetti del Pnrr, avendo le potenzialità e le risorse, abbiamo lavorato in anticipo con i progettisti e quindi possiamo aprire nuovi cantieri, e completare quelli in corso. Infrastrutture che saranno fondamentali per la collettività".

Bene, spieghiamoli.

"Penso al polo 0 - 6 anni a Casinina. Sorgerà dove c’era l’Arci e il bocciodromo, i lavori sono in corso grazie al Pnrr. Lì faremo anche una palestra che a Casinina e Auditore manca, questa sarà a beneficio di giovani e realtà sportive. Poi ci sarà la biblioteca e cinque stanze agibili senza barriere e che potranno essere utilizzate in vario modo per il bene della comunità. Casinina a breve avrà una piazza vera, anche qui i lavori sono in corso e faciliteranno la socialità. Non dimentichiamo la riqualificazione e i parcheggi nel centro storico di Mercatale".

Altro in vista?

"Gli interventi alla Rocca Ubaldinesca. Saranno investiti cinquecento mila euro per garantire anche l’accessibilità. Poi gli interventi sulle strade per metterle in sicurezza, queste aspettavano da quaranta anni e l’alluvione ha peggiorato la situazione. Con la Provincia realizzeremo la nuova passerella sulla diga per collegare Mercatale con Sassocorvaro in sicurezza e il miglioramento delle strutture socratiche. Abbiamo il consolidamento delle mura storiche di Auditore e poi a Mercatale, con l’ambito, si creerà una struttura di lungo degenza e anziani che ospiterà cento persone, anche fuori dal territorio comunale".

Secondo lei qual è il vostro pregio? Perché siete stati riconfermati?

"Penso che, assieme a tutta la mia squadra, siamo stati riconfermati con fiducia dei cittadini perché abbiamo lavorato con serietà, trasparenza e senso di dedizione per la comunità. Ma anche per aver instaurato un clima di armonia in un nuovo comune, quello di Sassocorvaro Auditore, nato da una fusione che non è stata facile. L’integrazione è avvenuta e infatti si respira una forza collaborazione tra l’ente pubblico, le associazioni e i cittadini. Vogliamo implementare e proseguire con questa armonia. Un grazie a tutta la squadra storica e ai giovani che sono arrivati, di fondamentale importanza. Vorrei ringraziare Francesco Fabbri per i lavoro che ha fatto con noi ma che per motivi di lavoro e tempo non ha potuto proseguire questo percorso".

Francesco Pierucci