"Hanno realizzato una grande opera"

Cesare Gamba, industriale tessile e amante del mare – è proprietario di un gozzo –, è stato uno dei primi ad entrare al cantiere "Rossini" per una visita.

"Mi è arrivato l’invito che mi ricordava questa manifestazione riservata alla nautica e poi mi è tornata alla mente che c’era anche Azzurra III e quindi sto facendo questo giro per il cantiere navale assieme ad alcuni amici. Bisogna dire la verità: io non sono chi ha fatto gli investimenti e messo quindi i soldi per trasformare un’area abbandonata in una cosa del genere. Ma ha fatto una grande opera non solo per l’area portuale, ma anche in favore dell’intera città".