"Hanno votato ma senza saperlo.. Che incredibile voltafaccia su Riceci"

Daniele Malandrino, consigliere comunale di Fratelli d’Italia, interviene su Riceci: "Dopo aver ascoltato esterrefatto le dichiarazioni del sindaco di Pesaro,in Consiglio comunale, in merito al colossale progetto della discarica di Riceci, dove ha affermato che, della vicenda, non sapeva nulla ho presentato diverse interrogazioni in merito alle quali, in sostanza, mi è stato risposto che il sindaco era già stato esaustivo. Ma come può egli “non saper nulla” nonostante, come secondo azionista del colosso Marche Multiservizi, abbia

nominato il Presidente ed un consigliere del Cda della partecipata".

"Questa vicenda – continua – e le risposte ottenute alle mie interrogazioni mettono inequivocabilmente in evidenza un caso politico e, soprattutto, “culturale” nella sua accezione di “cultura amministrativa” che puo’ sicuramente essere definito inadeguata. Non si tratta da parte mia di definire colpe o responsabilità di carattere civile o penale per questo saranno altre le sedi ma si tratta di mettere in luce una palese passività e assenza della politica dai luoghi delle decisioni fondamentali che hanno riguardato le scelte strategiche attinenti alla gestione dei rifiuti

In questa inspiegabile e preoccupante assenza della politica va rimarcata come gravissima quella di chi, come il comune di Pesaro, detiene un importantissimo pacchetto di azioni. Rispetto a questo colossale investimento dove la progettazione di un impianto di discarica di prima grandezza è stato deciso in presenza di attori politici e dai

politici nominati oggi, quest’ultimi, si rifugiano nei “non c’ero, non sapevo e non conoscevo” affermazioni queste che ci lasciano letteralmente basiti. Non è in alcun modo concepibile il tentativo di emendarsi da colpe, da parte di coloro che hanno una rappresentanza politica e dirigenziale nel consesso dei

consigli di amministrazione e che, attraverso squallidi voltafaccia, negano oggi quello che avevano avallato solamente ieri.

Da qualunque prospettiva si guardi ci si trova di fronte ad atteggiamenti inqualificabili quali che siano le loro caratteristiche assenza, negligenza o rilassatezza dove la politica avrebbe dovuto guidare l’economia, quest’ultima ha guidato il processo in assenza della politica. Non è difficile immaginare su chi ricadrà il peso di questo collettiva assenza della politica locale"