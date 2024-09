Happennino e la Capitale della cultura. Un’armonia lunga una settimana

Si apre il secondo weekend del festival Happennino, con tanti appuntamenti e ospiti, domani e per tutta la settimana, nell’entroterra. Domenica il narratore contemporaneo Pablo Trincia sarà a Borgo Pace dove terrà un workshop di scrittura a numero chiuso e un incontro pubblico sull’importanza dei luoghi nelle storie che racconta. Dal 16 al 22 settembre, a Peglio, andrà poi in scena ‘Vivaio Peglio’, nell’ambito di Pesaro Capitale italiana della cultura, che celebra il rapporto tra cultura e natura. Per l’occasione, Happennino ha sviluppato un format dal titolo evocativo che vuole celebrare il rigoglioso verde e l’ambiente dell’entroterra appenninico ma anche la capacità e la creatività delle persone che lo abitano. Quindi il 20 settembre a Peglio sarà protagonista la scrittrice e giornalista Alessandra Viola, per una lectio sui diritti delle piante. Il 21 sarà la volta degli Stati generali d’Appennino "Stage Appennino", talk-incontro ormai appuntamento fisso nell’ambito del festival. Quest’anno lo scopo è accompagnare e ispirare i presenti attraverso i racconti e le storie personali "fuori dal seminato", che dall’Appennino hanno preso una piega inconsueta. Ci saranno Luca Dini, giornalista e direttore del settimanale F e di Natural Style, Greta Cristini, analista geopolitica, reporter e scrittrice, Sofia Maresca, esperta di semiotica e responsabile comunicazione dell’organizzazione culturale Sineglossa e l’imprenditore e viaggiatore Filippo Carbonari. A seguire dj set di Carota de Lo Stato Sociale. Il 22, passeggiata alla ricerca di erbe spontanee e "piante stronze" con l’agri-influencer Francesco Broccolo. Info e biglietti: www.happennino.com.

fra. pier.