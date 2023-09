Happennino, l’entroterra si mostra. Patto con Pesaro nel segno della cultura

di Elisa Mencarini

Raccontare il territorio dell’Appennino marchigiano, tra Pesaro e Urbino, in tutte le sue sfaccettature è l’intento di Happennino – festival dell’entroterra, giunto quest’anno alla sesta edizione. La manifestazione animerà con i suoi eventi, da venerdì a domenica, i comuni di Sant’Angelo in Vado, Mercatello sul Metauro, Borgo Pace, Piobbico e Peglio. L’esordio, venerdì a Mercatello sul Metauro, è affidato al tono ironico e dissacrante dello scrittore e performer Guido Catalano, che metterà in scena un reading-spettacolo, tratto dal suo ultimo libro, "Smettere di fumare baciando".

Sabato il festival si sposterà al Peglio, luogo ideale per godere di una vista completa sul territorio circostante. Alla Torre del Girone, alle 10, si daranno appuntamento tutti i sindaci dei comuni della provincia, insieme al primo cittadino di Pesaro, Matteo Ricci, al vicesindaco e assessore alla Bellezza Daniele Vimini e Silvano Straccini, direttore generale di Fondazione Pescheria - Centro Arti Visive, per la presentazione, nell’ambito di Pesaro Capitale della cultura 2024, del progetto ‘50X50 Capitali al quadrato’. Durante l’incontro verrà siglato il protocollo ufficiale che sottoscrive la collaborazione attivata per Pesaro 2024 e che potrà estendersi nel tempo anche per ulteriori sinergie future.

Nel pomeriggio, la Torre sarà il luogo d’incontro degli Stati Generali d’Appennino, l’occasione per conoscere storie, progetti e buone pratiche di chi ha scelto di rimanere a vivere nelle aree interne e di realizzare qui i propri sogni. Ospiti di questa edizione saranno Atelier Poem, Belfortissimi, Ca’ Romanino, Il Gentil Verde, MappeLab, Rebel House, Tales of Urbino e Urbino Teatro Urbano, realtà del territorio che stanno tracciando nuove rotte e prospettive alternative alle più stereotipate narrazioni sulle aree interne. Chiuderà la giornata il Dj set dei Marangana Disco Project.

Domenica una giornata dedicata alla natura con il trekking che partirà da Piobbico, insieme al naturalista e youtuber Willy Guasti, fondatore di Zoosparkle, uno dei progetti di divulgazione scientifica più seguiti in Italia su zoologia, paleontologia ed evoluzione, accompagnati dalla guida Gianluca Dormicchi. Nello stesso giorno, alle 15.30 l’appuntamento si sposta nell’Aula Verde di Borgo Pace dove si terrà un incontro tra la cantautrice Maria Antonietta e la rivista Il Bestiario, progetto culturale innovativo che, avvalendosi di prestigiose firme del mondo della cultura, racconta nei suoi numeri il genio della nostra civiltà. Oggetto di riflessione sarà l’analisi del senso oggi dei paesi e delle province, delle piazze e dei campanili e dell’Italia rurale in tutte le sue espressioni.

L’area archeologica Domus del Mito di Sant’Angelo in Vado farà da cornice all’appuntamento finale del festival, che ospiterà Giorgio Poi, uno dei volti più noti della scena indie, con il suo tour esclusivo Concerto in Duo.

I biglietti per gli eventi con Giorgio Poi, Guido Catalano e Willy Guasti sono disponibili sulle piattaforme dice.fm ed eventbrite.it. Info happennino.com .