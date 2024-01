"Harara", il nuovo singolo di Michele Fraternali è realtà. I suoni del lontano oriente

Michele Fraternali, musicista originario di Apecchio (il padre) e di Piobbico (la madre) è lanciatissimo sul mondo della musica. Dopo la pubblicazione dei primi suoi dischi "In The Bass Room" e "In The Bass Magic", è uscito su YouTube "Harara" il suo nuovo singolo dalle sonorità anacronistiche di un lontano Oriente. Fraternali questa volta ha alzato l’asticella con un brano della durata di 7 minuti confezionati da un suggestivo VideoClip che mette in risalto il tema del Fuoco, quella forza generatrice dentro ognuno di noi, che ci accompagna nelle nostre passioni e desideri. L’opera è nata in collaborazione con l’amico e Performer Diego Gioacchini in arte "Toi Ahi Danza Del Fuoco" di Pesaro (PU) che ha donato la sua Arte alla parte visiva di questo VideoClip. Le riprese in notturna sono state girate presso la Baia Flaminia. Le restanti riprese sono state effettuale al Vulcanino del Monte Busca. Si tratta di una Fontanina ardente, ossia una fuoriuscita di idrocarburi gassosi sprigionati dal terreno, che spesso si incendiano spontaneamente. Si tratta di un fenomeno diffuso in Romagna e nel Medio Oriente. Nel caso del monte Busca, si tratta di una fontana ardente di metano naturale e perpetua che rende il tutto ancora più magico. Sono tante le persone che hanno collaborato alla realizzazione: la Produzione è stata affidata al fratello Gabriele Fraternali che ha curato il suono nelle fasi di Registrazione e Mixaggio. Il Master è stato curato da Alessandro D’Andrea. Le riprese hanno coinvolto ben 3 Video Maker: Andrea Parolo (che si è occupato anche del Montaggio Fianale), Giulia Gioacchini (sorella del performer Diego) e Jonathan Soverchia. Il Design dei costumi è stato curato da Sabrina Borghesi.

am.pi.