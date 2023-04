Hashish e coca: il cane poliziotto lo incastra

Di nuovo, il fiuto di un cane poliziotto non ha fallito. E così, nel tardo pomeriggio di giovedì è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio un cittadino del Gambia residente a Urbino, regolare, 27 anni, con precedenti specifici. Il soggetto, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio in zona Stazione e parco Miralfiore disposti dal Questore e coordinati dalle Volanti, è stato "fiutato" dal cane dell’unità cinofila mentre era vicino a uno dei bar della Stazione.

Perquisito, il 27enne è stato trovato in possesso di una dose di hashish (poco più di 2 grammi) e cinque di cocaina. Perquisita anche la sua abitazione a Urbino, sono stati rinvenuti altri 12 grammi di hashish, già suddivisi e un bilancino di precisione. Ieri la direttissima. Arresto convalidato. Il soggetto è stato sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana in Questura. Il difensore ha chiesto i termini a difesa. Udienza aggiornata.