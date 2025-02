Hashish e coltello, denunciati al Miralfiore

Uno aveva un etto di hashish, un altro un coltello con apertura a ventaglio e lama di sei centimetri. Sono le due persone – ambedue sui 30 anni – cadute nella rete dei controlli svolti dalla polizia locale, ieri al parco Miralfiore, secondo la programmazione settimanale su una zona notoriamente dedicata allo spaccio e altri episodi di criminalità della città.

Nel primo caso si tratta un italo-brasiliano trovato in possesso di 98 grammi di hashish e segnalato dagli agenti come assuntore alla Prefettura.

Nel secondo invece si tratta di un soggetto italo-ucraino denunciato per porto abusivo di arma bianca da taglio, un coltello.

Impegnati nei controlli, ieri dalle 15 alle 18 circa, sei agenti della polizia locale, che hanno setacciato la zona del bosco nella zona tra via Solferino e via Cimarosa. Presenti ieri, come accade spesso, anche diversi consumatori che cercavano le dosi dagli spacciatori. I controlli di tutte le forze dell’ordine sono disposti dalla Prefettura.