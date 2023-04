Hashish in macchina e anche in casa Coppia denunciata per detenzione

Li ha controllati la Volante, mentre viaggiavano in una strada semicentrale di Pesaro, alle 22 circa di venerdì. Lei, brasiliana, lui italiano di origine sarda, ambedue residenti a Fano. Gli agenti li hanno fermati e hanno ispezionato la loro auto: è spuntato un piccolo quantititivo di hashish. A quel punto i poliziotti hanno fatto una perquisizione anche nella loro casa fanese ed altro hashish, per un totale di 10 grammi, è emerso anche dalla abitazione. Modesta quantità, ma a mettere nei guai i due è il fatto che gli agenti hanno trovato in casa anche un bilancino di precisione e della carta stagnola, materiale ritenuto utile dagli agenti per il confezionamento, e quindi lo spaccio. Da qui la denuncia dei due per detenzione di hashish a fini di spaccio.