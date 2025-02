Hashish nei pacchetti di chewing gum. La Finanza arresta operaio 30enne

Aveva scelto i pacchettini di gomme "Brooklyn Gustolungo" per nascondere quei 600 grammi di hashish, che teneva nascosti, così confezionati, in un mobile del garage di casa sua, a Montelabbate. Lo stratagemmma però non è bastato per confondere gli odori. Poteva bastare per l’olfatto umano, non per quello di Ebro, il cane pastore tedesco della Finanza, che, quando i finanzieri l’hanno fatto scendere nel garage, è stato travolto, spiegano gli inquirenti, dall’effluvio che in quel locale in realtà era presente da tempo, anche se i militari non lo sentivano.

Così sono scattate le manette a carico di un operaio del posto, classe ’94, accusato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine nell’ambito dei reati di spaccio, è difeso dall’avvocato Enrico Tiboni: si trova attualmente ai domiciliari dopo che il suo arresto è stato convalidato nei giorni scorsi dal giudice e il processo aggiornato a prossima data.

A sua difesa, al momento, il giovane ha detto che quei 600 grammi di hashish non erano suoi. Li teneva in garage "per fare un favore a qualcuno". Chi, al momento non si sa ed eventualmente lo appureranno le indagini in corso.

Oltre alla droga, nella casa del trentenne, stavolta nascosti in un armadio, sono stati trovati anche 2mila euro in contanti, quasi tutti in banconote da 50 euro, che gli inquirenti ritengono probabile frutto dell’attività di spaccio. Sia l’hashish che i contanti sono stati sequestrati.

I finanzieri del Comando provinciale sono arrivati a lui a seguito di una indagine sullo spaccio coordinata in sinergia tra le procure sia di Pesaro che di Urbino.

"Le “stecche” di stupefacente – spiegano i militari delle Fiamme gialle – erano occultate all’interno di confezioni di gomme da masticare. Questo artificio rende i panetti irriconoscibili anche a un controllo accurato pertanto gli stessi possono essere scambiati per un comune pacchetto di chewing gum. Inoltre, il modo in cui erano sigillate le confezioni di droga riusciva a celare l’odore classico emesso dai cannabinoidi, rendendolo quasi impercettibile all’olfatto umano ma non agli specializzati cani antidroga della Guardia di Finanza".

ale.maz.