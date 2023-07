Hashish nello scooter rubato Ex baby pusher di nuovo nei guai

Era uno dei più attivi della baby gang di piazza Redi. E anche ora che è diventato maggiorenne non ha perso l’abitudine di mettersi nei guai. Lui è un 19enne brasiliano, con già diversi precedenti alle spalle, e nella notte tra martedì e mercoledì è stato preso dai poliziotti della Volante, davanti a un locale sul lungomare, in sella a uno scooter risultato rubato domenica scorsa e con 12 palline di fumo per un totale di 20 grammi e un bilancino nel vano sotto il sellino. Il giovane è finito in manette per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per ricettazione. Ieri mattina, dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha disposto l’obbligo di dimora. Durante l’interrogatorio di garanzia, l’imputato, assistito dall’avvocato Enrico Marcelli, ha cercato di discolparsi sostenendo che il motorino fosse di un suo amico e che lui lo avesse trovato già con le chiavi inserite.

Era la notte di martedì scorso quando la pattuglia della Volante ha individuato uno scooter di cui era stato denunciato il furto domenica scorsa. Era parcheggiato davanti a un locale sul lungomare verso il Porto. Gli agenti si sono appostati in attesa di vedere chi si mettesse alla guida del mezzo. E dopo un po’ ecco che sopraggiunge il 19enne, volto già noto ai poliziotti, i quali intervengono, lo fermano e cominciano la perquisizione. Dal controllo salta fuori quel quantitativo di hashish, diviso in dosi e pronto alla vendita e anche un bilancino di precisione. Gli agenti contestano al brasiliano di essersi messo alla guida dello scooter rubato. E lui cade dalle nubi dicendo che era dell’amico. Giustificazioni che ovviamente non bastano a salvarlo dalle manette che gli scattano ai polsi con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e indagato per ricettazione dello scooter. Messo ai domiciliari, ieri mattina il giudice ha convalidato l’arresto. La procura aveva chiesto la misura dell’obbligo di dimora con divieto di uscita notturna. Richiesta accolta.

Il 19enne si è reso protagonista negli anni, insieme ad altri due sodali, di una ricca serie di scorribande criminali, di aggressioni a danno di coetanei anche per i motivi più futili, come quando ha mollato un pugno a uno perchè non gli aveva dato una sigaretta. Dopo essersi fatto un nome al Tribunale dei minorenni di Ancona, ora ha debutatto anche davanti ai giudici pesaresi.

e. ros.