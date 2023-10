Heisenberg e Bohr, cervelli in moto

Oggi alle 21 al Teatro Rossini di Pesaro prosegue il concorso del 76° Festival Nazionale d’Arte Drammatica, Gad. La compagnia “Note di Teatro“ di Gualdo Tadino metterà in scena “Copenhagen“, testo attualissimo scritto da Michael Frayn che racconta l’incontro-scontro tra due luminari della scienza del Novecento quali il fisico Werner Karl Heisenberg e il suo maestro Niels Bohr, con Margrethe Nørlund Bohr, moglie di Nils, che funge da moderatrice.

Lo spettacolo ha debuttato a Londra nel 1998, al Royal National Theatre per oltre 300 repliche, per poi approdare a Broadway due anni dopo, dove si è aggiudicato tre Tony Awards. Nel 2002, ne è stato tratto un film prodotto dalla Bbc e presentato dal Public Broadcasting Service (Pbs) negli Stati Uniti.

La vicenda si svolge nel mese di settembre del 1941, quando Heisenberg e Bohr si incontrarono nella capitale danese sotto occupazione nazista. Le ragioni di quell’incontro restano ancora oggi piuttosto complesse da decifrare anche se, proprio a seguito del debutto di Londra nel 1998 e del rinnovato dibattito scientifico che ne è conseguito, il Niels Bohr Archive di Copenhagen ha reso disponibili un dossier e diversi documenti che aiutano a fare chiarezza sulla natura del misterioso incontro tra i due fisici. Il drammaturgo inglese, però, ha sapientemente cercato di immaginare alcuni possibili scenari intrecciando storia, supposizione e immaginazione: gli spiriti dei tre personaggi, dominati da un inarrestabile desiderio di conoscenza, si incontrano in un tempo post-mortem per dare vita a diverse versioni della storia.

Lo spettacolo, in programma stasera al Festival di Pesaro diretto da Cristian Della Chiara, ha come regista Stefano Galiotto, che interpreta anche la parte di Niels Bohr. Al suo fianco, Stelio Alvino nella parte del collega-avversario Werner Karl Heisenberg e Monica Pica in quella di Margrethe Nørlund Bohr. Il concorso del 76° Festival Nazionale d’Arte Drammatica, Gad, prosegue domani alle 21 al Teatro Rossini con “Funny Money“ di Ray Cooney, messo in scena dalla compagnia “Ramaiolo in Scena“ di Imperia.

