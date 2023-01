Hip hop e freestyle. Due serate dedicate al popolo dei più giovani

Esibizioni live di giovani musicisti hip hop, freestyle, ambient, lo-fi e post-hardcore. Da domani al via a due serate all’insegna della musica e del divertimento dedicate ai giovani pesaresi con "Recap" e "Carpe Riem",

all’interno del Mercato delle Erbe.

Il progetto, che ancora una volta rientra nel quadro di Pesaro città dei giovani 2022, è stato promosso dal Comune di Pesaro assieme alle associazioni Periferica e Tavolo Studenti, per raccontare la voglia di ritornare a suonare dopo la pandemia.

Marter, Oko Oko, Oberdan, Louvre e Sorbolounge sono i 5 progetti musicali pesaresi under35 protagonisti di RECAP - "il Festival che nonostante tutto", mentre Shekkero, Drimer, Frenk, Hydra, Problem, Simon, Dono e Bruno Bug sono gli artisti hiphop provenienti da tutta Italia in occasione del "Carpe Riem", festival

giunto alla sua decima edizione.

"L’idea, dopo 3 anni di pausa dall’ultima edizione ufficiale, era quella di dare continuità alla crescita della città da un punto di vista musicale che, per quanto riguarda il freestyle, sta rendendo Pesaro il punto di riferimento del Centro Italia – spiegano Marco Carboni ed Immanuel Taddei, organizzatori del Carpe Riem –. Ricominciare dal Mercato delle Erbe racchiude la nostra idea di portare una controcultura nel cuore della città, rendendola fruibile a tutti ma mantenendo l’anima underground che la contraddistingue".

L’iniziativa si presenta poco dopo l’inaugurazione della mostra di giovani artisti pesaresi "Senza Chiodi", anch’essa organizzata nella programmazione di Pesaro città dei giovani 2022, che rimarrà visitabile fino all’8 gennaio a Palazzo

Gradari. "Dopo il successo di "Senza Chiodi – ribadisce Simone Cangiotti, direttore artistico di RECAP –, abbiamo cercato di costruire un contenitore che potesse accogliere una selezione di giovani musicisti attivi nel panorama musicale cittadino. Tornare a fare musica, in un posto come il Mercato delle Erbe, in tandem con Carpe Riem – conclude -, è parte di un processo culturale più ampio che vorremmo perseguire nei prossimi

mesi".

Giorgia Monticelli