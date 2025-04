"Ho apprezzato persino il latino"

La messa in latino ha dato a questo funerale un linguaggio universale. È chiaro che preferisco ascoltare la parola del Signore nella lingua comune, più accessibile anche nei concetti. Ma in questo contesto era apprezzabile. Mi è piaciuta l’omelia del cardinale Re che ha sottolineato la vicinanza di Papa Francesco agli ultimi. Avendo 61 anni ho visto succedersi sei papi: Paolo VI; Giovanni Paolo I e Papa Wojtyla; Ratzinger, Papa Francesco e il prossimo. Di Papa Wojtyla ricordo lo spirito missionario che esplicò in modo diverso da Papa Francesco il quale ha continuato a fare il parroco del mondo. Ho visto di recente il film “Il Conclave“ da cui riprendo l’auspicio espresso dal decano nella sua omelia: "Preghiamo che il futuro sia un Papa che non abbia certezze, un Papa che pecchi, ma sappia andare avanti".