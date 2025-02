"Ho conosciuto gente incredibile"

"Immaginate di dover attraversare una strada, preparare un caffè o solo riconoscere chi vi sta parlando, senza poter vedere. Sembra difficile? Lo è. Ma quello che ho imparato nel mio anno di servizio civile all’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Pesaro è che la vera difficoltà non sta nel non vedere, ma nel dover affrontare un mondo che spesso non è pronto ad accogliere chi vive la realtà in modo unico. Ogni giorno, una sfida e una scoperta. Ho imparato a descrivere il mondo con le parole, a camminare con lo stesso ritmo di un altro, a capire che l’indipendenza non si misura in ciò che vedi, ma in ciò che sai affrontare. Ho conosciuto persone incredibili, con storie che insegnano più di mille libri e una determinazione che spazza ogni pregiudizio".