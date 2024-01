"Ho conosciuto. Jannik: bravo e umile. Grande ragazzo"

"Sinner è un ragazzo umile e preparato. Ho avuto occasione di conoscerlo personalmente, sicuramente ci darà tante soddisfazioni". Gabriele Costantini non ha dubbi a riguardo. Il titolare dell’Albero dello sport, negozio di articoli sportivi di Lucrezia, specializzato proprio attrezzatura per il tennis, dice la sua sulla situazione attuale e sul neo campione degli Australian Open Jannik Sinner: "Non solo è una gran bella persona, che trasmette umiltà e passione per questo sport, ma alle sue spalle ha anche uno staff tecnico e comunicativo che saprà sicuramente gestire questo momento di grande euforia che ha invaso l’Italia intera e, se posso dire, secondo me non sarà solo un momento. Adesso però restiamo a guardare".

g.m.