"Ho dato tanto a Macerata Feltria. Adesso basta: non mi ricandido"

Il sindaco Luciano Arcangeli non si ricandida. Dopo quindici anni da primo cittadino non correrà per il quarto mandato a Macerata Feltria. "Con un misto di emozione e gratitudine, saluto i cittadini dopo quindici anni di servizio come sindaco. Quindici anni che sono volati via in un vortice di impegno, passione e sfide condivise", racconta Arcangeli durante l’ultima serata della stagione teatrale al Battelli.

Come riassume tre mandati?

"Un periodo denso di cambiamenti e di sfide. Con i cittadini abbiamo affrontato la crisi economica, la pandemia e le emergenze ambientali. Abbiamo combattuto con tenacia per il nostro territorio, per il suo sviluppo e per il benessere. Ci sono state soddisfazioni ma anche delusioni, ma con la collaborazione e il lavoro di tutti e il supporto indispensabile dei dipendenti comunali, che non smetterò mai di ringraziare, abbiamo migliorato la nostra cittadina, rendendola più bella e vivibile. Posso dire, con un po’ di orgoglio, che ci siamo riusciti".

Parla di traguardi raggiunti, quali sono i principali?

"Sono tanti. Penso alla nuova caserma dei vigili del fuoco che è in fase di ultimazione ma anche la riqualificazione del centro storico. Poi le scuole, quindi la nuova sede dell’asilo e la riqualificazione dell’edificio che ospita le classi medie. La messa in sicurezza della sede comunale, l’efficentamento energetico della publica illuminazione; la promozione turistica con il riconoscimento de I borghi più belli d’Italia e della Bandiera Arancione e la riqualificazione dei musei. Siamo intervenuti su tutte le strade comunali e la ristrutturazione dell’ex carcere. Ma non solo, abbiamo proceduto con la riqualificazione degli impianti sportivi, la valorizzazione dell’area archeologica e del parco fluviale".

Un messaggio di congedo per i cittadini?

"La vostra partecipazione attiva, il vostro senso di responsabilità, la vostra voglia di fare squadra sono stati la linfa vitale che ha permesso di realizzare grandi cose. Oggi, mentre metto la parola fine al mio mandato, porto con me un bagaglio di ricordi inestimabili: l’amicizia nata, la collaborazione proficua con le associazioni e le imprese del territorio, la soddisfazione di aver contribuito a migliorare la vita di Macerata Feltria. Ci sono stati anche momenti difficili, scelte non sempre comprese, ostacoli da superare. Ma anche in quei frangenti, ho sempre sentito il vostro sostegno, la vostra fiducia incrollabile. Una comunità. Quella di Macerata Feltria, sempre molto compatta".

Dei ringraziamenti?

"Di cuore tutti i cittadini per la fiducia. Ringrazio la mia famiglia, che mi è stata accanto con amore e dedizione. Tutti coloro che hanno collaborato con me, assessori e consiglieri comunali, i dipendenti del Comune così come i volontari. Grazie alle associazioni, alla protezione civile e alle forze dell’ordine; alla parrocchia, all’Avis e alla Proloco. Ora si apre una nuova pagina e auguro un proficuo lavoro a chi mi succederà".

Francesco Pierucci