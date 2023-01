"Ho in testa mille progetti Verso metà marzo spariranno dalla mente"

Cari lettori, si è appena concluso il magico periodo natalizio. Con l’epifania si apre la voragine di ricorrenze annuali che ci portano sempre attorno ad un tavolo imbandito di prelibatezze culinarie di ogni sapore. I bimbi “bravi“ iniziano con le caramelle, dirigendosi poi verso l’uovo di Pasqua, i picnic del primo maggio sui verdi prati, per i grandi ci saranno i drink di ferragosto e… mamma mia ma quanto si mangia?! Questo si può considerare anche il momento dei nuovi inizi, che in realtà per la maggior parte delle persone equivale al ricominciare qualcosa: c’è chi torna in palestra dopo le abbuffate in famiglia; e chi riprendere in mano lo studio – in realtà lo studente universitario non lo ha mai accantonato –.

Gennaio è la versione invernale di Settembre: "a settembre comincio…", gli si dà il potere dell’iniziazione, ma sappiamo benissimo che è solo una scusa e che, accantonando la pigrizia alimentata dall’arte del procrastinare, si può cominciare qualsiasi attività in qualsiasi momento dell’anno. Avrete ormai capito, leggendo la mia rubrica, che quando scrivo qualcosa in maniera così discorsiva, mi riferisco anche a me stessa; quindi sì, se ve lo state chiedendo, anche io allungo le scadenze a fine estate e all’inizio dell’anno. È tutto affidato alla famosa lista dei “buoni propositi“ che sappiamo benissimo essere inutile, anche se, nonostante tutto, sono le buone intenzioni quelle che contano davvero, no?

Come ogni anno, a gennaio, ho in testa mille progetti che verso marzo spariranno dalla mia memoria, per poi arrivare a dicembre in preda alla confusione e senza avere la minima idea di quello che avevo intenzione di fare 300 giorni prima. La vita è anche questo: cambiare idea; accantonare progetti e sognare tutt’altro; è vivere la giornata amando l’idea di esserci.

Asia D’Arcangelo