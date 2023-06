"Ho pagato, voglio fare sesso" Finisce a processo per violenza

Prenota e paga per fare sesso con una massaggiatrice di un centro gestito da cinesi, ma lei si rifiuta e lui rischia ora di finire a processo per violenza sessuale. L’imputato è un giovane di 28 anni, di professione operaio. E la vicenda che lo vede protagonista risale allo scorso anno. Secondo quanto emerso, sia dalla denuncia della massaggiatrice che dal racconto dello stesso aspirante cliente, il 28enne aveva telefonato e prenotato una prestazione erotica in quel centro pesarese. L’imputato ha riferito di aver pagato 100 euro e di aver chiesto esplicitamente di volere un rapporto sessuale per quella cifra. Si presenta al centro, ma quando ribadisce la sua richiesta, la massaggiatrice cinese gli risponde picche. Niente servizio completo, ma altre prestazioni comunque sempre molto intime. E sempre per 100 euro. Ma al cliente non piace affatto quella controfferta. O lo soddisfano come aveva chiesto o gli ridanno indietro i soldi. L’aut aut fa scuotere la testa alla professionista del massaggio e anche alla titolare del centro. Il clima si fa bollente, ma per la rabbia che monta dei tre. E sfocia in una colluttazione. Un vero corpo a corpo e non di certo come quello in cui aveva sperato il 28enne. Arrivano le forze dell’ordine. E la massaggiatrice denuncia l’uomo per violenza sessuale. Mostra i segni e le ferite che il cliente le avrebbe provocato per riuscire a possederla con la forza. Lui nega l’accusa e racconta la sua versione. Dice di essere stato lui vittima di violenza, oltre che di quella sorta di truffa a sfondo erotico, e di essere stato picchiato. La denuncia della donna però va in porto. L’uomo finisce nel registro della procura con l’accusa pesante di violenza sessuale. Ieri l’udienza davanti al gup Giacomo Gasparini è slittata. Si saprà a ottobre se l’imputato finirà o no a giudizio. Le cinesi ieri non si sono viste. Ma fanno ancora in tempo a chiedere di costituirsi parte civile.

e. ros.