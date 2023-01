"Ho portato il calcio sociale in città Una partita da vincere contro il disagio"

Chi è Gabriele Montaccini?

"Sono un artigiano, ho una piccola tipografia storica in centro. Ho 52 anni, sono sposato, ho tre figli, ma da sempre mi sono interessato anche a quelli degli altri".

Ci racconta come?

"Già quando frequentavo le scuole superiori facevo doposcuola ai ragazzini del centro storico e organizzavo poi anche tornei di calcetto nel campetto del Duomo dove oggi c’è un parcheggio. La svolta, a livello sportivo ma in chiave sociale, c’è stata nel 1995 quando ho aderito ad una bellissima iniziativa: una squadra di calcio nata da una struttura di accoglienza per ex detenuti, Casa Paci".

Come nacque quest’esperienza?

"Mi buttai letteralmente in quest’avventura insieme a Leonardo Bartolucci, un mio amico che oggi fa il sindacalista, e per sette anni partecipammo al campionato Uisp. Portavamo in campo sotto la nostra tutela gli ospiti che vivevano a Casa Paci perché dopo il carcere non sapevano più dove andare, oppure avevano dei permessi premio. L’impatto con le altre squadre fu straordinario, molto formativo, io poi finii per lavorare un anno in quella struttura come educatore".

Relativamente al 2022, invece, di cosa va più fiero?

"Della fondazione di Out, l’associazione che abbiamo aperto per portare anche a Pesaro la realtà del calcio sociale, che attraverso lo sport vuole intervenire sul disagio. Un vero e proprio parto, che non è nato per caso ma ha avuto una lunga gestazione: volevamo che riuscisse bene".

Cresciuto in centro, oggi abita a Vismara, cosa pensa di questo quartiere?

"Come Cattabrighe, è tagliato in due dalla Nazionale quindi vive tanti vuoti ma ci sono delle realtà che si danno da fare per provare a riempirli, come la parrocchia o la Polisportiva. Ci sono ad esempio dei parchi lasciati a se stessi, e quando non si cura il posto dove si vive ci si affeziona anche di meno".

Il calcio sociale punta anche alla riqualificazione del territorio?

"Sì, perché questo campionato molto speciale prevede delle sfide sul campo ma anche fuori fra le varie squadre. Il vero valore di questo progetto è che si rivolge a tutti, nessuno escluso. Non ci sono limitazioni di genere, né di razza né di religione, solo di età perché bisogna avere almeno 10 anni per giocare".

Trova che lo sport sia il veicolo più incisivo per unire le persone?

"Penso di sì, in particolare il calcio perché parte dal basso: una palla che rotola è semplice da capire".

Ringraziamenti da fare?

"All’Asd Vismara che ci ha accolto e dato la disponibilità del campo e della sede, spero un giorno di poterli ricompensare".

Elisabetta Ferri