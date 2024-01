"Ho sentito ragazzini che urlavano ‘mangiabanane’"

Vicino a Madi, nell’ufficio strettissimo dell’allenatore Sergio Presicce, c’è anche un suo compagno di squadra. Che conferma la versione di Madi.

"Io sono attaccante – dice – ma i ragazzini che dicevano ’mangiabanane’ sulla tribuna li ho sentiti anche io. Era dal primo tempo che volavano quelle offese. Facevano i versi della scimmia, e urlavano ’scimmia’. Mio padre era in tribuna. Ho visto che ha cercato di calmare gli animi, in qualche maniera". Chi era che offendeva? "Un uomo l’ho sentito bene. Mi ricordo come era vestito. Eppure anche la squadra nostra avversaria aveva un ragazzo di colore nella formazione".

Sergio Presicce dice: "All’arbitro ho chiesto di mettere tutto a referto, ma non mi ha dato retta. Mi ha dato l’impressione di uno che ha cercato di andarsene in fretta. Quando arbitri a certi livelli, non hai neanche i guardalinee a darti una mano".