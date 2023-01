"Ho trovato la bomboletta che ha scatenato il caos"

"Dal palco c’era chi tranquillizzava la gente e diceva loro di stare calmi. Tutti si aspettavano che l’aria si ripulisse così da far rientrare i ragazzi e proseguire la serata come era accaduto altre volte in altri locali dove era stato spruzzato peperoncino". Così ha testimoniato ieri uno dei vocalist della serata di Corinaldo, Gianmarco. Originario di Roma, 30 anni, residente nel Senigalliese, è stato lui che ha trovato la bomboletta spray in sala, dopo la fuga di massa. Lui era dietro la consolle quando ha accusato i sintomi per la sostanza irritante spruzzata. "Erano già tutti usciti quando sono andato in sala – ha raccontato il vocalist – qualcuno camminando ha calciato la bomboletta e mi è arrivata vicino ai piedi. In quel momento stava passando una addetta del 118 e le ho chiesto un guanto per raccogliere la bomboletta e legarcela. Poi l’ho consegnata ad un amico dei gestori della discoteca che l’ha messa in un cassetto in attesa di darla ai carabinieri che ancora non erano arrivati a Corinaldo".

ma. ver.