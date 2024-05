"Ho varcato la soglia dell’aldilà tre volte. Cosa mi manca? Niente"

Amo la mia vita, ma non so esattamente come utilizzarla. Bizzarro vero? Cosa mi manca? Assolutamente niente. Sono sopraffatta da mille paure.

Non è facile convivere con la consapevolezza che tutto può finire in un secondo. Ci sono già passata: era tutto perfetto e poi… puff… di nuovo punto e a capo. Ho varcato la soglia dell’aldilà tre volte, e conosco la sensazione che si prova quando si sprofonda nel vuoto. Per più di vent’anni ho vissuto con un unico obiettivo: sopravvivere. E adesso cosa devo fare? Certo che se alla nascita consegnassero un immenso foglietto illustrativo o un gigante libro delle istruzioni sarebbe più semplice per tutti. Capire qual è la propria strada: chi ha fortuna la trova subito al primo tentativo, chi invece conosce davvero l’essenza e il senso della vita, deve camminare parecchio prima di trovare la retta via: il problema è la noia.

Molte amiche, quando provo a spiegare tutto questo disagio, mi rispondono che anche loro si trovano nella mia stessa situazione, ma non credo riescano a comprendere a pieno le mie parole. Forse sono io quella che non riesce a spiegarsi. In questo periodo sono preda di una voragine di emozioni e sensazioni mai provate prima. Non so come uscirne, non so quanto tutto questo durerà, ma credo faccia parte del gioco. Purtroppo, ho il timore di non riuscire a trovare qualcosa da fare che mi prenda l’anima al 100%, qualsiasi cosa che mi convinca del fatto che ne vale la pena mettersi alla prova. Forse penso troppo o forse il mio quotidiano ha bisogno di essere stravolto ma come?! La vita non è solo giacere su un letto antidecubito in una stanza sterile e piena di macchinari che lottano insieme a te. Forse è questo che mi deve ancora entrare in testa. Chissà se un giorno riuscirò a voltarmi indietro sorridendo con tenerezza.

Asia D’Arcangelo