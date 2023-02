Holland, la rivoluzione copernicana

Wilbur Holland non è morto, ha solo cambiato squadra come capita a quelli con cui hai condiviso una stagione della vita. Abituato agli "hot dogs", Holland (nella foto) arriva in Italia nel 1980 e, subito svezzato dalle irresistibili tagliatelle delle signore Scavolini, apre per il basket pesarese il manuale del vero play: contropiedi a razzo con palleggio perfetto e mancino, splendidi arresti in aria con tiro o passaggi schiacciati che tagliavano come lame. Era basso 183 centimetri ed era alto come un gigante per tecnica e sapienza tattica: mette nel sacco strategicamente la premiata ditta milanese Mike D’Antoni – Dan Peterson mandando all’aria i loro schemi che prima funzionavano come orologi svizzeri e costringe il grande Dan a chiedere "time out" fuori ordinanza per riuscire a capire cosa sta combinando quel tappetto che però si portava dentro anche tre stagioni coi Chicago Bullets.

Una specie di anticipazione di quello che succederà clamorosamente qualche anno dopo quando D’Antoni e Peterson si troveranno di fronte Darren Daye. Holland abitava al Centro Benelli, sente sempre freddo, a casa mette il cotone idrofilo nelle fessure e tiene aperto il forno a gas acceso. Nessun problema coi bianchi, ma quando, allungando una striscia di vittoria che arrivò a nove, la Scavolini, senza Mike Sylvester infortunato, batte nettamente la Virtus Bologna, al rientro negli spogliatoi sfodera un sorriso hollywodiano dicendo: "Ok, abbiamo fatto un buon lavoro!". Se ne va l’anno dopo solo perché arrivò sua maestà Dragan "Cobra" Kicanovic, ma nei fatti è come quando nei libri di storia dell’arte i gran signori antichi mollano un quadro di Raffaello per uno di Caravaggio. In quegli anni Ottanta del 1900 c’era ancora qualche tolemaico convinto che per giocare a basket dovevi essere alto. Poi arrivò Holland Copernico, e la terra girò intorno al sole. Take it easy Wilbur!

f.b.