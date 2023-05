Fano, finalmente l’hospice pediatrico: 10 posti nell’area ex ospedaletto

Fano, 28 maggio 2023 – “Con la legge discussa venerdì in consiglio regionale, il progetto dell’Hospice pediatrico di Fano è entrato ufficialmente nel Piano socio sanitario 2023 - 2025. Verrà quindi attuato e una prima tranche di investimento di 4 milioni è già stata stanziata. Non sono soldi del Pnrr ma diretti della Regione. Attendiamo quindi il progetto definitivo. La promessa comunque è stata mantenuta".

Esulta così il fanese Andrea Montalbini dirigente regionale e comunale di Fratelli di Italia. Assieme a lui anche Elmo Santini, presidente dell’Associazione Maruzza, che da dieci anni si batte per far realizzare a Fano, un centro specializzato per le cure palliative pediatriche. "Al momento in Italia i bambini malati non sanno dove andare a curarsi - sottolinea Santini -, perché a fronte di 250 hospice per adulti, ce ne sono solo 4 per i bambini: a Padova, a Genova, Milano e Roma. La Regione Marche spende in media 27milioni l’anno per pagare le cure dei piccoli marchigiani fuori regione".

A fronte di questi numeri, ora si ipotizza una spesa complessivo di circa 10 milioni, per abbattere l’ex ospedaletto dei bambini e ricostruire ex novo una struttura con 10 posti letto. Lavori che dovranno partire entro l’anno perché, lo ricordiamo, secondo l’accordo Stato Regioni del marzo 2021 questo tipo di struttura deve essere allestita nelle Marche entro il 2025.

"Le promesse sono state mantenute - prosegue Montalbini - e la sanità pubblica fanese non solo non sarà smantellata ma sarà potenziata con l’hospice pediatrico che avrà una rilevanza incredibile non solo per le Marche ma per tutte le regioni limitrofe. Fano sta quindi riprendendo la centralità sanitaria che merita la terza città delle Marche. Ora attendiamo il progetto definitivo. Ci vorranno 4 o 5 mesi per averlo e per capire quale sarà l’investimento totale e i posti letto che serviranno. Sono scelte che andranno condivise con il direttore sanitario".

Era circa un anno che non si parlava più dell’Hospice pediatrico fanese. Da quando nel febbraio 22 era stato annunciato il suo inserimento nel masterplan dell’edilizia sanitaria regionale, ovvero che stava prendendo corpo su piano amministrativo l’indirizzo approvato all’unanimità (qualche mese prima) dal consiglio regionale per realizzare a Fano la struttura residenziale extraospedaliera della rete regionale di cure palliative pediatriche.

"Fano come sede dell’hospice - conclude Santini - è stata scelta sulla base di valutazioni oggettive: la presenza dell’associazione Maruzza, del Laboratorio Città dei bambini e l’esperienza positiva dell’hospice a Fossombrone riguardo alla terapia del dolore. In più la proposta dell’hospice a Fano è stata appoggiata sia dall’Ordine provinciale dei medici sia dall’amministrazione comunale".