Hospice pediatrico, un altro passo avanti

Altro passo avanti per l’hospice pediatrico che sorgerà al posto dell’ex ospedaletto dei bambini: la giunta comunale ha dato il via libera all’accordo di programma, tra Regione, Provincia e Ast, sulla variante urbanistica per la destinazione a servizi sanitari di tutta l’area di via Tazzoli. La delibera comunale segue di un mese quella della giunta regionale. La nuova struttura sanitaria, pensata per bambini considerati inguaribili, ne accoglierà 8 e sarà dotata di 3 camere singole e 5 appartamenti: l’investimento complessivo è di 7 milioni di euro, finanziato con fondi Fondi europei di sviluppo regionale (Fesr Marche 2021-2027). In realtà saranno costruite due strutture, una più specifica per le cure (dove si trova l’attuale edificio dell’ex ospedaletto) e, l’altra, sul retro dove saranno previsti veri e propri appartamenti. Entrambi gli edifici non supereranno i due piani, saranno autonomi dal punto di vista energetico e architettonicamente accoglienti. Oltre alla demolizione dell’immobile esistente e alla costruzione dei due nuovi, con spazi moderni e funzionali che, visto l’avanzamento delle cure, accompagneranno i piccoli verso la loro vita adulta, l’accordo di programma prevede una serie di interventi di riqualificazione urbana: aree verdi pubbliche e parcheggi, che restituiranno qualità e vivibilità a una zona centrale della città.

"Il progetto – commentano dal Comune – è stato sviluppato, dal punto di vista architettonico e paesaggistico, con grande attenzione così da integrare armoniosamente la struttura sanitaria nel tessuto urbano circostante. L’iter amministrativo prevede ora il passaggio in consiglio comunale per l’approvazione definitiva dello schema. Sono già stati acquisiti i pareri necessari e svolta la conferenza dei servizi preliminare. La delibera sarà quindi pubblicata per 60 giorni e in assenza di osservazioni, con il decreto della presidenza della Provincia sarà approvata la variante urbanistica, che tornerà successivamente in consiglio comunale". Nel frattempo il raggruppamento di professionisti che ha vinto il bando di gara regionale, guidato dallo studio Rizzoli di Bologna, sta lavorando al progetto di fattibilità tecnico-economica a cui seguirà il bando di gara per l’affidamento dei lavori. L’hospice pediatrico diventerà punto di riferimento non solo per le Marche ma anche per Umbria e Abruzzo. Solo nella nostra provincia sarebbero 160 i bambini affetti da malattie considerate inguaribili, 600 in tutta la regione.

Anna Marchetti