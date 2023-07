Hotel Charlie, bis per la bella Pesaro

Charlie bis. Perché l’ex hotel Cruiser di viale Trieste ha aperto di nuovo le porte. Nardo Filippetti dopo l’inaugurazione di un mese con sindaco e Prefetto, ieri ha fatto vedere la sua ‘creatura‘ anche alla bella Pesaro, perché all’ultimo piano dell’albergo sono confluiti molti esponenti delle professioni: avvocati, commercialisti, archetti, notai, rappresentanti delle associazioni di categoria come Confcommercio e Confesercenti. Quindi anche alcuni esponenti della autorità come il presidente regionale della Camera di Commercio, Gino Sabatini che era accompagnato dal segretario generale Fabrizio Schiavoni, quindi il presidente dell’Aspes Luca Pieri. Poi il comandante della caserma Nato di Pesaro, il vicecomandante della Capitaneria Palma, un paio di assessori comunali che si erano ‘distaccati’ dal palazzo comunale dove erano tutti impegnati per la visita del ministro Musumeci. Uno slittamento di orari, quello di Musumeci, che ha portato ad una sovrappsizione dei due eventi con qualche defezioni non prevista.

Una occasione quella di ieri sera anche per mettere in luce le secondo file di questo intervento che ha restituito alla città il suo più grande albergo.

"Una sfida vinta anche alla luce dei tempi che erano molto ridotti – dice Giorgio Tomasello titolare dell’impresa Costom – e devo dire che abbiamo lavorato in grande sinergia con le altre due imprese che sono Panicali & Trebbi per gli impianti elettrici e la Termomet di Fano per gli impianti meccanici. Abbiamo dimostrato con questo appalto che le imprese locali hanno una grande affidabilità perché per rispettare i tempi si è dovuto correre. E tanto, lavorando con grande sinergia". Da aggiungere che a sovrintendere alle varie operazioni è stata fondamentale anche l’opera di Massimo Bellazzecca.

Per Nardo Filippetti, titolare col figlio del gruppo Linbergh, che ha tre hotel in città, un momento anche per ribadire i posti di lavoro che sono stati creati, l’investimento che è stato fatto e quindi le prospettive che si stanno creando per la città sotto il profilo del turismo. Un Filippetti che ha ribadito a sottolineato anche quelle che sono le sue aspettive per il fronte turistico dall’amministrazione comunale spesso accusa di latitanza.

Il finale è stato quello di... quattro amici al bar perché dopo le parole di rito e la visita a questo 4 stelle super, tutti sono stati invitati alla terrazza-piscina per un drink beneaugurante.