Hotel con vista Pasqua. Molti saranno aperti: "L’effetto Capitale sta iniziando a pesare"

+Siamo al giro di boa. Oggi verranno resi noti i dati turistici dello scorso anno al Bit di Milano per cui si saprà, all’ingrosso, come è andata nel 2023. Una curiosità statistica perché il settore è già proiettato verso la prossima stagione che è meno lontana di quella che appare: un paio di mesi. Perché c’è chi riapre per Pasqua che cade alla fine del prossimo mese. Tra gli operatori dell’accoglienza i punti di vista non vanno tutti a combaciare perché Nardo Filippetti, che in città ha tre strutture come il Charlie (aperto), il Nautilus e l’Excelsior non sembra intenzionato ad aprire i due secondi hotel anche perché "la domanda non è forte, anzi".

Chi invece è ottimista è Fabrizio Oliva, ex presidente degli albergatori è titolare dell’hotel Caravelle il quale dice: "Abbiamo deciso quest’anno di aprire per Pasqua ed andare avanti fino ad ottobre con il Caravelle dove inizieremo a breve alcune lavori nel salone di accoglienza. Questo perché il mercato si sta muovendo, ed abbiamo già tutte le camere prenotate, e sta crescendo la richiesta. Diciamo che l’effetto di Pesaro capitale della Cultura di sta facendo un po’ sentire. Se è la solita storia di prendi 4 (letti) e paghi uno? Questo non è più vero perché quei tipi di alberghi stanno piano piano diminuendo e devo anche dire – aggiunge Oliva – che il target del turista che viene sulla nostra riviera si sta anchre un po’ alzando, quindi con una migliore capacità di spesa. L’unico problema che resta sul tappeto è quello legato al personale perché molti che hanno fatto la stagione da noi ora lavorano in montagna e quest’anno la Pasqua è bassa e se c’è neve ancora, tutto diventa più difficile".

Altra struttura che ha messo nel conto di riapre per Pasqua è l’Imperial Sport di Roberto Signorini: "Per me non è una novità la riapertura per Pasqua perché lo faccio tutti gli anni e vado avanti fino a ottobre. A Pasqua ci sono in programma tornei sportivi e poi inizia il turismo legato ai gruppi. Diciamo che l’effetto di Pesaro Capitale della Cultura un po’ si sta facendo sentire ed il nome gira, per cui speriamo che questo effetto poi si concretizzi. Comunque situazioni che aiutano. Per esempio a metà del prossimo mese lo chef bolognese Bruno Barbieri con la sua trasmissione "4 hotel" (Tv8, ndr) arriva per visitare 4 nostre strutture ricettive. E’ un programma molto seguito per cui farà un po’ di pubblicità anche alla città".

Il presidente degli albergatori Paolo Costantini dell’hotel Astoria, aggiunge: "In questo momento ci sono una decine di hotel aperti e penso che un’altra mezza dozzina aprirà per Pasqua anche perché c’è domanda anche legata allo sport. E devo dire che l’effetto Pesaro Capitale della Cultura si sta facendo un po’ sentire perché vedo che rispetto agli ultimi anni le prenotazioni per la stagione stanno arrivando con un forte anticipo. Poi le strutture si stanno presentando bene anche perché si fanno investimenti per rinnovare e quindi migliorare l’accoglienza. Comunque per avere un quadro preciso su Pasqua occorrerà attendere la fine di questo mese perché sulla scorta della domanda poi gli albergatori decideranno se aprire o meno le strutture. Comunque a mio avviso – conclude Costantini – l’effetto città della cultura si sta facendo sentire".

m.g.