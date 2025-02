Hotel, continua il grande risiko. Anche il "Bristol" ceduto a Fabbri

Continua il risiko degli hotel. Perché i passaggi di proprietà non si stanno fermando. L’ ultimo a cambiare di mano è il "Bristol" che è sull’angolo tra piazzale della Libertà e via Nazario Sauro. Quindi con la palla di Pomodoro su un lato e il mare davanti. Ad acquistare questo hotel, un 4 stelle con 24 camere, è stato nei giorni scorsi un industriale pesarese, già salito alla ribalta perché due anni fa aveva comprato l’hotel "Des Bains", su viale Trieste proprio alle spalle del Bristol: Fabrizio Fabbri titolare di una industria meccanica con sede sociale in città ma con gli stabilimenti a San Giovanni in Marignano, la "Nuova Faos". Una trattativa lunga quella che ha portato al cambio di proprietà, perché l’hotel Bristol era all’interno di una società, con sede a Urbania, che risultava in capo a due industriali. La società era in liquidazione da anni ma la trattativa non è stata facile anche perché inizialmente era entrato nella partita anche un fondo immobiliare per cui, come è accaduto con il Caravan di via Monfalcone, era diventata una partita a tre ed ora il Caravan è nelle mani dell’impresa Felici che sta ultimando palazzo Scattolari.

Ma proprio qualche giorno i nodi si sono sciolti e si è arrivati al traguardo – grazie anche al contributo di Fabrizio Oliva ex presidente degli albergatori –: sono stati firmati gli atti con la proprietà che passa sotto Fabrizio Fabbri, pare per un milione di euro. Un imprenditore molto attivo il titolare della "Nuova Faos" perché ha collezionato negli ultimi due-tre anni una serie di operazioni immobiliari perché oltre ad aver acquistato l’hotel Des Bains è diventata di sua proprietà anche una delle ville storiche della città, come quella della famiglia di costrutttori Montagna in viale Verdi, ma che si affaccia su piazzale D’Annunzio dove c’è il cascone di Valentino Rossi.

Chiuso ormai da 4 anni, l’hotel Bristol ha tra le sue pertinenze anche l’unico ristorante stellato della città "Il Nostrano", guidato dallo chef Stefano Ciotti che ha continuato sempre la sua attività di ristorazione.

Chi lo ha visto recentemente, il Bristol, parla di una struttura ancora in ottime condizioni, come camere ampie, e che non ha bisogno di particolari lavori all’interno. La sequenza del risiko è questa: dopo l’operazione di Nardo Filippetti con il Cruiser, ora Charlie, c’è stato il passsaggio della Bussola (completamente raso al suolo) e dell’International alla Silver Fox della famiglia Berloni; quindi il passaggio del Vienna alla famiglia Bianchi; poi Lido e Capitol che sono entrati nell’orbita di Mauro Bosco presidente della Vis Pesaro; lo Sporting sempre in via Nazario Sauro, anche questo ormai raso al suolo, che è passato all’industriale Enzo Cammillini.