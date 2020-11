Il Flaminio potrebbe servire come hotel Covid. L’Asur marchigiana e la Protezione civile ne hanno infatti accertato l’idoneità e l’hanno inserito nella lista dei 10 alberghi attivabili nelle Marche in base alle esigenze dell’emergenza sanitaria. Da questa lista è invece stato escluso il Plaza di Fano, fino all’ultimo tra i candidati a svolgere il servizio. "Il bando regionale prevedeva strutture da tre stelle in su, quindi non è stato possibile inserire anche il Plaza – spiega l’assessore regionale alla protezione civile, Stefano Aguzzi –. Il...

Il Flaminio potrebbe servire come hotel Covid. L’Asur marchigiana e la Protezione civile ne hanno infatti accertato l’idoneità e l’hanno inserito nella lista dei 10 alberghi attivabili nelle Marche in base alle esigenze dell’emergenza sanitaria. Da questa lista è invece stato escluso il Plaza di Fano, fino all’ultimo tra i candidati a svolgere il servizio. "Il bando regionale prevedeva strutture da tre stelle in su, quindi non è stato possibile inserire anche il Plaza – spiega l’assessore regionale alla protezione civile, Stefano Aguzzi –. Il Flaminio verrà invece attivato in base all’evoluzione delle esigenze su base territoriale. E’ una struttura molto grande, che da sola conta oltre 100 camere ed è dislocata a nord delle Marche. In questo momento, invece, le esigenze sanitarie ci hanno portato ad individuare strutture che complessivamente danno uguale disponibilità di posti letto ma sono più baricentriche". Le strutture che già da oggi potranno aprire le porte ai primi 15 ospiti sono l’Atlantic di Senigallia e l’hotel Recina in provincia di Macerata. "Si tratta di due strutture che complessivamente contano 104 posti letto, ma essendo dislocati in due aree strategiche per il centro nord e per il centro sud, rispondono meglio alle attuali esigenze sanitarie".

La scelta di non attivare da subito le dieci strutture idonee, ma in modo graduale, è economica. Il bando pevede l’erogazione di un contributo pari a 30 euro per ogni camera di una struttura idonea a prescindere dall’occupazione di questa. In ogni camera può stare una sola persona. "Il contributo sale a 55 euro quando la camera viene occupata perché è prevista la somministrazione dei 3 pasti" conferma Aguzzi. Pe tutta la durata del contratto l’Asur riconoscerà quindi una diaria di 30euro per stanza anche se vuote. "Allo stato attuale, 104 posti letto complessivi è sembrata una disponibilità corrispondente alle esigenze - continua l’assessore -. l’attivazione graduale ci permette, invece di tenere sotto controllo la spesa, impiegandola al meglio, attualizzandola sulla base di dove e come serve". L’evoluzione sarà gestita dall’autorità sanitaria. "Gli alberghi saranno scelti in base alle esigenze segnalate dall’Asur Marche - continua Aguzzi - sia in termini di capienza che di aree di riferimento. Se sarà necessario, quando avremo riempito al 75% i due alberghi, procederemo ad ulteriori contratti e così via per evitare uno spreco di risorse finanziarie. Ciò è stato possibile – conclude – grazie ad un accordo quadro fatto con le associazioni di categoria (Confesercenti, Confindustria, Confcommercio e Federalberghi) insieme alla giunta Acquaroli. Di queste, dopo il sopralluogo di verifica da parte del personale Asur, 10 sono risultate idonee".

Solidea Vitali Rosati