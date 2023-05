Hotel Des Bains, Fabbri rompe gli indugi: "Sono io il nuovo proprietario"

Una serie di indicazioni (e non solo) portavano l’hotel Des Bains di viale Trieste, angolo viale della Repubblica, alla famiglia Vitri di Montecchio. In realtà questo storico albergo è stato comprato all’asta al prezzo di 1.315.000 euro da un altro imprenditore pesarese: si tratta di Fabrizio Fabbri, 59 anni, titolare della Nuova Faos srl di San Giovanni in Marignano che opera nell’ambito della carpenteria metallica e lavora con Biesse, Scm di Rimini ed anche la tedesca Omag. Ha oltre 150 dipendenti. Dell’errore ci scusiamo con la famiglia di Alceste Vitri – più volte, vanamente, cercata al telefono – con i lettori e col nuovo acquirente.

Alla luce di questo disguido Fabrizio Fabbri, che ha fra l’altro ha una figlia appassionata di cucina (è laureata in Giurisprudenza) ed ha anche partecipato alla trasmissione televisiva Master Chef, ieri ha sciolto la riservatezza ed ha dichiarato: "Ho deciso di acquistare l’hotel Des Bains, anche se potevo aspettare un altro ribasso d’asta, perché rappresenta un pezzo di storia di Pesaro. Alla vigilia di Pesaro 2024, Capitale italiana della cultura, l’investimento rappresenta un’occasione splendida ed è per me motivo di orgoglio. L’edificio rimarrà ovviamente con destinazione alberghiera".

Chi ha seguito come consulente questa partita è l’ex presidente degli albergatori Fabrizio Oliva (insieme all’avvocato Andrea Giommi), che aggiunge: "Fabrizio Fabbri è un imprenditore che ha acquistato questo hotel per valorizzarlo ai soli fini turistici senza altri scopi. Verrà fatta una prima ristrutturazione della facciata in vista di Pesaro 2024. E’ anche un imprenditore che nel turismo ha già fatto investimenti lungo la riviera romagnola attraverso l’immobiliare Futura".

Dopodiché Fabrizio Oliva aggiunge: "Sto lavorando su altre 2 strutture alberghiere importanti della città con altri imprenditori interessati ad investire sul turismo. Tutto questo fa bene al rilancio del turismo e migliorerà sensibilmente il livello dell’accoglienza di questa città"