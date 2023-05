Hotel distrutto, che spettacolo Si ammira l’agonia del Garden

La demolizione dell’ex hotel Garden in viale Trieste, lato nord, è diventata un’attrazione cittadina perché tutti i giorni si fermano decine e decine di persone per vedere l’opera di distruzione di questo albergo che è alto trenta metri. Lavori fra l’altro anche ‘delicati’ per cui il viale è stato interdetto alla circolazione con deviazione del traffico verso viale Cesare Battisti, per chi vuol raggiungere l’area portuale. A rendere lo spettacolo in qualche misura anche ‘piacevole’ il fatto che la gigantesca forbice che viene usata per tagliare in blocchi le pareti dell’hotel, ha portato alla luce una enorme tavolozza di colori pastello e cioè la tinteggiature dei bagni.

Questa operazione di demolizione stando ai tecnici della società Eco Demolizione di Rimini – segue per la Renco l’ingegner Alberto Marchetti –, dovrebbe andare avanti fino alla fine del mese perché l’area deve essere liberata anche dalle macerie. Una volta terminata questa operazione i lavori si fermeranno per tutto il periodo estivo.

Dopodiché si parte con la ricostruzione dello stabile che avrà le stesse cubature di quello che si sta abbattendo.

La Renco, la società che ha acquistato all’asta questo hotel ormai sei anni fa, ricaverà 32 stanze-suite un po’ particolari, un hotel suite: camera, un solottino e quindi un piccolo angolo cottura per chi volesse preparsi qualcosa in autonomia. Una operazione destinata, nei dettami di questa società che chiude con un bilancio di circa 400 milioni di euro nel 2022, anche alle varie missioni che raggiungono la città un po’ da tutto il mondo. Perché la Renco è impegnata in questo momento su vari fronti, Africa compresa dove la situazione politica è migliorata. La società guidata da Giovanni Gasparini e da Giovanni Rubini tiene comunque a sottolineare il fatto che la struttura, hotel era e hotel resta, anche se in una forma molto particolare e più legata alle esigenze di mercato.

Questo perché negli ultimi giorni, soprattutto fra coloro che si fermano a guardare i lavori lungo viale Trieste, si era sparsa voce che al posto dell’hotel sarebbe nato un condominio e quindi con appartamenti in vendita ai privati. Cosa questa non vera. I lavori di ricostruzione partiranno alla fine dell’estate ed andranno avanti per tutto il 2024.