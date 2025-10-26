Hotel Elvezia, giorni decisivi. Il Tar dà ragione al Comune. Rischio chiusura più vicino

Il Tar delle Marche ha detto no alla sospensione chiesta dall’Hotel Elvezia contro l’ordinanza del Comune. La struttura, che ospita una settantina di persone, molti lavoratori stranieri, era stata giudicata non conforme sotto il profilo igienico-sanitario e di sicurezza. L’ordinanza, firmata l’8 agosto, imponeva la messa a norma entro il termine dell’8 novembre. L’Elvezia, difeso dall’avvocato Denis Marini, aveva chiesto al Tar di bloccare in via d’urgenza il provvedimento, sostenendo che le contestazioni del Comune fossero troppo generiche. Ma nella camera di consiglio del 23 ottobre il collegio ha ritenuto prevalenti le "esigenze di tutela delle imprescindibili condizioni di conformità, di sicurezza ed igienico sanitarie", aggiungendo che la sospensione ha "quasi esaurito i suoi effetti", e che quindi non sussiste un danno grave e irreparabile.

"Tradotto — spiega l’avvocato Marini — significa che l’ordinanza resta pienamente valida e i 90 giorni restano in vigore fino all’8 novembre. Il Tar non ne ha sospeso l’efficacia, ma l’hotel è tuttora operativo. Se il Comune riterrà che le prescrizioni non siano state rispettate, potrà valutare la chiusura, ma la vedo complicata: significherebbe mettere in strada 60 o 70 persone che non hanno un’altra sistemazione". Il legale contesta il fondamento delle accuse: "I requisiti igienico-sanitari risultano regolari dalle relazioni dell’Ast. Parlare di carenze solo per il disordine delle stanze, occupate da lavoratori che si alzano alle 4 del mattino per andare in mare, è una forzatura".

La sospensiva è stata respinta, ma la partita non è chiusa. "Andremo al merito — spiega ancora Marini — per verificare se le prescrizioni comunali sono legittime e motivate. Intanto valuteremo un percorso stragiudiziale: serve un tavolo tra Comune, hotel e proprietà per capire cosa si chiede davvero e a chi competono gli interventi". L’8 novembre resta la data chiave. Quel giorno il Comune potrà iniziare le verifiche e se riterrà che nulla è cambiato, valutare la chiusura dell’albergo e l’evacuazione delle persone. "Vediamo se il Comune magari ci dà la possibilità di avere un pochino più di tempo per cercare di capire cosa vogliono – continua l’avvocato Marini -, e verificare se effettivamente quello che ci chiedono sia fattibile, anche perché chiedono degli interventi strutturali che non competono neanche all’hotel. E’ un tavolo a cui ci si dovrà sedere almeno in 3 tra Comune, hotel e proprietà. L’8 novembre potrebbe succedere che il Comune possa cominciare a pensare di chiudere l’albergo. Ma c’è sempre la volontà di dialogare col Comune".

Antonella Marchionni