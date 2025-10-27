Hotel Elvezia in “bilico“: "Siamo fiduciosi: riuscirà ad adeguarsi agli standard"

L’hotel Elvezia "ha ancora tempo per adeguarsi". È quanto commenta l’assessore alle attività economiche del Comune di Pesaro, Francesca Frenquellucci, dopo il rigetto da parte del Tar Marche della sospensiva chiesta dalla società che gestisce l’albergo di viale Fiume contro l’ordinanza comunale. "Siamo fiduciosi del fatto che l’hotel Elvezia riuscirà a rispondere alle indicazioni imposte da Regione Marche, tramite l’Ast, dalla Questura e dalla Polizia locale che hanno svolto diversi sopralluoghi alla struttura turistico-ricettiva della zona mare delle città per far sì che vengano ristabilite le condizioni indicate dalle normative nazionali in materia di sicurezza e igienico-sanitarie e quindi per tutelare gli ospiti della struttura alberghiera. C’è tempo ancora fino all’8 novembre".

Il provvedimento, firmato l’8 agosto, impone una lunga serie di prescrizioni: dalla sistemazione di infissi e tendaggi deteriorati all’eliminazione di muffe e infiltrazioni, dal rispetto della capacità ricettiva autorizzata al divieto di fornelli nelle camere, fino alla dimostrazione dell’adeguamento al certificato prevenzione incendi e ai requisiti previsti dalla normativa regionale per gli alberghi a una stella.

La struttura, che ospita circa 70 persone, in gran parte lavoratori stranieri, era stata giudicata non conforme sul piano igienico-sanitario e della sicurezza. Già nel 2023 la Regione aveva declassato l’hotel da tre a una stella. Il provvedimento, puntualizza Frenquellucci, "è un atto obbligato per il Comune che deve assicurarsi che le regole valgano per tutti. Ricordiamo che l’ordinanza è stata emessa dopo diversi sopralluoghi congiunti con tutti gli enti coinvolti e che fa seguito a una situazione attenzionata da tempo". Il riferimento va anche al 2023, anno in cui la Regione Marche aveva declassato l’Elvezia da 3 a 1 stella. Frenquellucci ricorda che l’ordinanza "potrà essere revocata, in anticipo rispetto al termine stabilito, qualora venissero ripristinate le condizioni igienico-sanitarie e di decoro adeguate". Il Tar, nella camera di consiglio del 23 ottobre, ha ritenuto quindi prevalenti le imprescindibili condizioni di conformità, sicurezza e igienico-sanitarie, osservando anche che la sospensione è ormai prossima a scadenza e che non sussiste un danno grave e irreparabile per l’albergo. L’8 novembre resta quindi la data X: se alla verifica degli enti nulla sarà cambiato, il Comune potrà disporre chiusura ed evacuazione degli ospiti.