Hotel Elvezia a rischio chiusura, il titolare: “In 65 finiscono per strada”. Ecco perché

Pesaro, 13 settembre 2025 – Avete l’acqua calda e fredda? E i bagni funzionano? Domanda rivolta ad uno degli ospiti dell’hotel Elvezia, sul curvone della statale all’angolo tra viale della Vittoria e viale Fiume. Risposta: “Certamente, funziona tutto”. Poi nel mezzo si infila Andrea Verde, che manda avanti da diversi anni questa struttura di accoglienza. Ne ha 65: 40 extracomunitari e 25 italiani. E aggiunge: “Se è per questo hanno anche l’aria condizionata in camera”.

Torna alla ribalta questa specie di hotel perché è arrivato a fine corsa “anche se abbiamo presentato ricorso al Tar”. L’8 agosto è stata notificata l’ordinanza di chiusura. Se entro l’8 novembre non ci saranno gli adeguamenti richiesti, andranno tutti fuori. Compreso l’uomo che gestisce questo hotel a una stella, come candidamente ammette lo stesso Andrea Verde: “Sulla strada ci finiscono 65 persone, ma ci finisco anch’io perché io vivo qui dentro con la gente che accolgo. Lo faccio perché credo in quello che faccio”. E aggiunge: “Ho la sensazione che questo accanimento nei confronti dell’hotel Elvezia altro non sia che un tentativo di tapparmi la bocca, di punirmi per le mie posizioni politiche”. Ma Biancani quando sente parlare di politica si mette a ridere: “Qui è solamente una questione tecnica”.

Ecco cosa prescrive l’ordinanza di chiusura: sistemazione e riparazione degli infissi e dei tendaggi deteriorati; ripristino delle condizioni di ordine, decoro e agibilità degli alloggi; eliminazione delle infiltrazioni d’acqua e di muffa dalle pareti e dai solai; divieto di utilizzare nelle camere fornelli elettrici o qualsiasi altra struttura adibita alla cottura dei cibi; dimostrazione di adeguamento degli alloggi alla prescrizioni riguardanti la certificazione di prevenzione incendi; dimostrazione e rispetto della capacità ricettiva assegnata alla struttura; dimostrazione adempimento dei requisiti previsti dalla normativa regionale per albergo classificato a una stella.

“Lei capisce che tutto quello che chiedono in questa ordinanza di chiusura è aria fritta, vuol dire tutto e non vuol dire nulla”, continua Verde. Domanda: ma qui girano soldi? “Qui non paga il Comune, qui pagano gli ospiti: sono 350 euro al mese e comprendono un posto letto e un cappuccino.Le cucine sono state chiuse un anno fa. Qui teniamo persone che prendono 450 euro di pensione e che non possono permettersi un affitto. Ma queste persone che noi raccogliamo per strada poi dove finiranno? È una domanda da porsi perché l’ex assessore Sara Mengucci si oppose già, in passato, a un altro tentativo di chiusura perché non sapevano come sopperire al problema. Abbiamo avuto anche ospiti mandati dal Comune”, continua Verde, che poi tira fuori un messaggino sul cellulare, del 2023, dove il sindaco Andrea Biancani loda l’opera sociale che viene svolta da questa struttura. Ora è partito un ricorso al Tar.

Andrea Verde, va detto, è vicino a Fratelli d’Italia. Se gli va male il ricorso l’8 novembre si chiude ed anche lui va a spasso. Sui problemi con i vicini, Verde risponde: “Vero che vengono i carabinieri a fare gli accertamenti perché diamo alloggio ad extracomunitari che escono dalle cooperative, ma qui tolto un episodio di 3 anni fa con un nigeriano, fra l’altro inviato dal Comune e con problemi psichici, non è mai successo nulla”. Eppure l’ordinanza dell’amministrazione comunale parla chiaro. “Nessuno mette in dubbio che l’Elvezia svolga un ruolo sociale – dice Andrea Biancani – ma questo non vuol dire che le norme sulla sicurezza non debbano essere rispettate. Ed è anche bene chiarire subito che qui la politica non c’entra nulla, è solo una questione tecnica. Tanto che quando mi hanno detto del provvedimento ho voluto capire bene come stavano le cose: in questa ordinanza c’è di mezzo la Regione (capitolo turismo), l’Ast ed anche la Questura e le ispezioni sono state fatte dai vigili urbani. Nessuno vuol far chiudere l’Elvezia, anche se il provvedimento, per dirla tutta, andava preso prima: Verde deve solamente mettersi a norma con i rilievi che sono stati sollevati. Non buttiamola in politica perché in questo caso – conclude Biancani – non c’entra proprio nulla”.

m.g.