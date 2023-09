Hotel Garden, riparte il cantiere

Con l’estate agli sgoccioli, alla fine del mese ripartono i cantieri. In attesa di capire come procederanno un paio di situazioni tra cui l’hotel Lido acquistato dal presidente della Vis Mauro Bosco e quindi lo Sporting acquistato dall’industriale Cammillini, l’unica cosa certa riguarda i lavori per la ricostruzione dell’hotel Garden (foto, area liberata), nel lato nord di viale Trieste, che è stato completamente demolito ad inizio di stagione. I primi lavori per rimettere in moto il cantiere sono previsti per l’inizio della prossima settimana, dopodiché a fine mese la società ‘Renco’ che è proprietaria dello stabile, dovrebbe partire con le fondamenta. Non cambiano i volumi, rispetto al passato, del nuovo stabile che dovrebbe essere ultimato per la primavera del 2025.

La società Renco che lo aveva acquistato ormai sette anni fa, ha intenzione di realizzare un hotel-suite che sarà utilizzato dalla stessa Renco per le delegazioni straniere che arrivano in città, ma anche per la clientela esterna che volesse camere con anche un piccolo spazio-cucina. Verranno realizzati anche garage.

Sembrano invece allungarsi i tempi per quello che riguarda l’hotel Lido – area Moletto – perché ancora la proprietà non ha deciso che tipo di intervento vuole realizzare.