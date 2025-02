Hotel, il Lido avrà solo appartamenti. Le camere ‘trasferite’ al Capitol

L’hotel Lido, un altro rudere figlio dell’espansione alberghiera degli anni Sessantà, entra in zona demolizione. L’amministrazione comunale ha infatti dato l’ok alla variante che prevede il cambio di destinazione da alberghiero a residenziale per l’ex hotel, struttura chiusa da tempo e passata, da ormai un paio di anni nel portafoglio del presidente della Vis Pesaro Mauro Bosco. Bosco ha altre operazioni edilizie in corso in città compresa, assieme alla ditta Lancia, anche la ristrutturazione del Conservatio Rossini. La realizzazione di appartamenti al Lido presuppone il trasferimento delle capacità recettive all’hotel Capitol in via Rovereto, anche questo acquistato da Bosco. Ma per la demolizione del Lido non si correrà come per la Bussola e per lo Sporting – già spianati – perché in questo caso, se tutto va bene, se ne riaparlerà per fine estate-inizio autunno. Incapsulato tra viale Zara e viale Trieste, anche l’abbattimento diventa problematico per la viabilità della zona mare perché per posizionare le gru per i lavori si dovrà praticamente chiudere al traffico il tratto di viale Zara che porta fino al Moletto. Pare che Bosco abbia risolto il possibile inciampo riguardante il piano strada attraverso un accordo con i titolari della pizzeria. Sotto questo profilo non ci sarebbero ostacoli.

Una situazione delicata quella del Lido anche perché la struttura è completamente ammalorata e nelle prescrizioni che dà il Comune si pone particolarmente l’accento sulle fondamenta proprio per la presenza dell’acqua del mare. Comunque un’operazione, quella che vuole fare il presidente della Vis Pesaro con i suoi tecnici, che ricalca un copione sperimentato: creare appartamenti per civile abitazioni al Lido e risistemare quindi il Capitol, struttura tutt’ora aperta e al centro di un piano di ristrutturazione.

Per quello che riguarda l’hotel Capitol di via Rovereto l’ok che arriva dal Comune dice testualmente "che in caso di condhotel la superfecie residenziale sarà pari ad un massimo di 272 metri quadrati mentre la capacità alberghiera dovrà avere un minimo di 88 posti letto; nel caso non si scelga la strada del condhotel dovranno essere garantiti 113 posti letto.

Per far partire questa operazione l’amministrazione, così come è accaduto per la variante Bussola hotel International, ha chiesto a Mauro Bosco una fidejussione bancaria a garanzia per poco meno di un milione di euro. Il progetto Lido-Capitol non ha ricevuto osservazioni nemmeno a livello di consiglio di quartiere per cui la giunta al gran completo ha chiuso questa pratica edilizia, un altro tassello della ‘revisione’ del lungomare di Ponente dove è in fase di conclusione anche la rinasdcita dell’ex hotel Garden.