Hotel Lido ora sicuro: "Mancava l’autoscala"

L’allarme era scattato per l’hotel Lido, ma il maltempo è arrivato prima. Perché i tecnici che stanno seguendo Mauro Bosco, presidente della Vis e titolare dell’albergo, avevano già inviato un avviso formale all’ufficio tecnico del Comune al fine di poter mettere in sicurezza la facciata. Perché nel corso di alcune ricognizioni i tecnici si erano accorti che le tamponature in cartongesso delle finestre, non erano sicure. "Una operazione messa in programma ma che ha ritardato per la difficoltà di trovare un’ autoscala con un braccio che potesse andare in altezza per 35 metri", fanno sapere. Ora comunque l’hotel è sicuro.