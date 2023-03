Hotel selezionano 85 dipendenti

Il gruppo Lindbergh Hotels & Resorts, che gestisce 9 alberghi (4 e 5 stelle) per oltre mille camere tra la Sicilia, la Sardegna, l’Emilia Romagna, l’Umbria e le Marche ed impiega fino a 500 dipendenti, organizza un ‘Recruiting day’ dedicato alla selezione di nuovo personale per la stagione 2023 da impiegare nelle tre strutture del gruppo a Pesaro: l’Excelsior (5 stelle), il Nautilus (4 stelle) ed il Cruiser (4 stelle). Il gruppo ricerca 85 addetti da inserire nei seguenti reparti: sala, cucina, ai piani e ricevimento. L’open day si terrà domenica 19 marzo dalle 10 alle 18 all’hotel Nautilus di Pesaro. I candidati dovranno presentarsi con il proprio curriculum vitae ed una lettera di presentazione.

Ristorante di un campeggio in zona Pesaro-Fano cerca due camerieri di sala da inserire nel proprio staff. Ad entrambi sarà offerto un contratto a tempo determinato, da aprile a settembre, part time e con orario serale dalle 18 alle 24, compresi giorni festivi. È preferita la residenza in uno dei due comuni (Pesaro o Fano). Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] Per contattare il centro dell’impiego di riferimento in grado di dare info a riguardo: [email protected] o il numero 0721 6303813.

Famiglia con tre figli (16 e 10 anni e la più piccola di 10 mesi) cerca una baby-sitter e domestica in zona Porto a Pesaro. È richiesta esperienza pregressa, energia, empatia, ordine e puntualità. Nella casa non sono presenti animali domestici se non due tartarughe. Per ricoprire il ruolo è richiesta una buona conoscenza della lingua italiana. Per candidarsi inviare il curriculum a [email protected] Informazioni: email [email protected] o al numero di telefono 0721 6303813.