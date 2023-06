Hotel tutti riaperti E’ subito pieno "E con le scuole chiuse la stagione volerà"

In attesa del Charlie (ex Cruiser) e quindi del Vienna, dal primo di giugno hanno riaperto tutti gli hotel della città. Gli ultimi a rimettersi in moto sono stati il "Caravelle", quindi "Lo spiaggia" ed infine il "Nettuno", che è sul lato nord di viale Trieste. Tre strutture che nel corso di maggio sono restate chiuse perché non si sono fatte attrarre dalle sirene del turismo sportivo.

Complessivamente, in questo momento, la città, con i suoi 54 hotel aperti, viaggia sopra i 5mila posti letto e secondo Fabrizio Oliva, ex presidente degli albergatori, "il tasso di riempimento è intorno al 100 per cento. Non si trova una camera libera non solo da noi, ma questo vale per la Romagna fino ad arrivare a Senigallia. Poi assisteremo ad un calo fisiologico la prossima settimana dopodiché, con la chiusura delle scuole, riapartirà alla grande la stagione. Un calo non preventivato lo si è avuto solamente con l’alluvione, in quei giorni ci sono state diverse disdette di prenotazioni, non solo da parte di vacanzieri ma anche da quelli che si muovevano per lavoro con treni bloccati e autostrade. Ma una cosa che ha pesato alcuni giorni perché ora è tornato tutto normale e va aggiunto (Oliva monitorizza per lavoro 5-6 alberghi, ndr), che nessuno in questo weekend ha fatto domande o ha chiesto dell’inquinamento del mare".

Stranieri? In questi giorni giorni sono in città, per una manifestazione, molti giovanissimi che vengono dai Paesi dell’est europa. Ma nella sostanza è più turismo interno "perché di stranieri onestamente ce ne sono pochi tolti quelli che arrivano per qualche manifestazione sportiva. Comunque il pieno c’è – continua Roberto Signorini dell’Imperial Sport – anche se da lunedì ci sarà un calo per poi ripartire intorno al 15 con la chiusura della scuole".

Intanto emerge da dietro le quinte un altro problema e cioè quello dei B&B e cioè gli appartamenti che vengono affittati per i soggiorni brevi. Un tema che ha messo sul tappeto anche Nardo Filippetti e che comunque trova porte aperte tra gli operatori. "Quanti siano esattamente non si sa con certezza perché nei siti ufficiali ne risultano pochi in città – continua Fabrizio Oliva –. E il problema non emerge anche perché per affittare camere non occorre annunciarlo nei portali ufficiali visto che il passa parola è soprattutto attraverso i social a partire da Facebook. In momenti come questi e cioè con gli hotel che stanno lavorando a pieno ritmo è un tipo di concorrenza che non incide più di tanto, ma nel corso dell’inverno è un problema che si fa sentire".

Scende a gamba tesa sull’argomento dei B&B Amerigo Varotti direttore di Confcommercio: "Da uno studio che avevamo fatto in provincia 3 anni fa ne risultavano circa 600 tutti concentrati su Pesaro, Fano, Marotta e Gabicce. E saranno anche aumentati in questo frattempo e c’è una battaglia in corso da parte di Federalberghi anche perché gli abusivi incassano e non denunciano gli ospiti nè alla questura e nè al fisco. Non pagano un soldo tasse ma sfruttano le strutture della socialità. Un problema non da poco anche perché questo va a ripercuotersi anche sulle persone che cercano casa. A Pesaro, ma non solo, è diventato un grosso problema questo di tenere le case per gli affitti brevi. Guadagnano di più e non devono denunciare nulla a nessuno e non hanno nemmeno problemi con gli inquilini morosi".

m.g.