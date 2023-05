Hotel: una novità tira l’altra Garden, restano solo macerie Il Cruiser sarà ‘Charlie in Pesaro’

Il cinema è... finito. Perché ieri è caduto l’ultimo muro di cemento dell’hotel Garden di viale Trieste. Un’operazione che richiamava tutti i giorni decine e decine di curiosi. Demolito tutto, ma ancora la storia non è finita perché sono stati calcolati circa duecento camion di calcinacci che dovranno essere portati via dalla società riminese Eco Demolizioni. Lavoro comunque che non impegna tutte e due le carreggiate di viale Trieste per cui il traffico torna alla ‘normalità’ in direzione porto. Fatte le pulizie, l’area del Garden verrà recintata dopodiché i lavori riprenderanno alla fine dell’estate da parte della società Renco.

Per un ‘cinema’ che si chiude un altro film che si apre perché resta ancora coperto il nome dell’acquirente dell’hotel Des Bains che "per posizione diventerà un fiore all’cchiello della città", dice il presidente dell’Apa Paolo Costantini. Ma visto che il legale che ha portato a buon fine l’operazione è Andrea Giommi, il quale fa parte dello studio del commercialista Roberto Ricci, tutti gli indizi portano ad un imprenditore di Montecchio anche se ancora non arrivano conferme.

Fabrizio Oliva, ex presidente degli albergatori, che ha guidato questa operazione come consulente, aggiunge comunque dei particolari: "Alla fine dell’estate partiranno lavori per una ristrutturazione della facciata e comunque l’albergo rimarrà un tre stelle anche se di livello, aperto tutto l’anno. Il nome dell’acquirente? Nel giro di una settimana si saprà perché verrà rogitato l’atto d’acquisto dal notaio". Negli ambienti dell’edilizia questo passaggio del Des Bains viene definito uno dei migliori affari dell’anno perché i 3.700 metri quadrati sono stati acquistati per 1,3 milioni di euro. Intanto, sempre per restare in ambito alberghiero arriva una sorpresa, ‘formale’ più che sostanziale e riguarda l’hotel Cruiser in viale Trieste. Cambierà nome è si chiamerà "Charlie in Pesaro". L’inaugurazione, se tutto procede, senza intoppi sarà intorno alla metà di giugno e si sterebbero anche preparando gli inviti per l’inaugurazione.

Una scelta che pare nasca dalla necessità di staccare questo albergo dalla gestione "Uappala". In questo periodo di grande fermento, anche perché in tantgi sperano nell’onda lunga di Pesaro capitale della Cultura, pare che si sia messa in movimento anche il gruppo Fox della famiglia Berloni soprattutto per quello che riguarda l’International in viale Cesare Battisti. Potrebbe essere demolito.

Tra le altre novità che sono in corso, oltre alla riapertura dell’hotel Vienna, anche il fatto che potrebbero passare di mano un paio di hotel sempre della zona mare: uno interesserebbe un gruppo del Nord Italia, mentre un altro sarebbe nel mirino di una imprenditore locale.

m.g.