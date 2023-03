Hotel Vallugola Gabicce, il restyling: più superficie e 17 suite. Ecco come sarà

Hotel Vallugola: il restyling

Pesaro, 18 marzo 2023 – Due le "colonne d’Ercole" da dove poi si apre la strada che porta fino alla Vallugola e al suo porto che è in mano alla famiglia Buscarini (Centraltubi) di Lunano. Uno è il "Capo Est", un vecchio gigante addormentato e l’altra struttura ricettiva è "L’hotel Vallugola".

In attesa di capire il futuro di "Capo Est" che ha anche ottenuto una variante nel 2019 per aumentare la metratura, l’albergo che sarà al centro di una profonda ristrutturazione è il "Vallugola". Questa struttura che pare sia in mano ad una famiglia russa, che visto il momento, ha delegato tutto ad un commercialista pesarese, verrà completamente rinnovato ed ampliato per un investimento molto consistente.

Ottenuti tutti i permesi dal comune di Gabicce questa struttura che è di 1.134 metri quadrati, grazie al piano casa aumenterà la sua superfice di poco meno di 400 metri. Il tutto per ricavarci anche 17 suite. Non solo, perché al piano interrato verrà realizzata anche una spa, un centro benessere riservato agli ospiti. Nella riqualificazione le facciate ma anche tutta l’area della piscina, lavori che hanno ottenuto anche l’ok della Soprintendenza.

Si va quindi verso la riqualificazione di un’area nel cuore del parco del San Bartolo, mèta, e non da oggi, anche perché in tanti hanno comprato casa, di emiliani ma molto frequentata anche dai riminesi. Ed uno dei locali più gettonati dell’estate è "Il Falco", che da anni è gestito dal figlio della stilista romagnola Alberta Ferretti, titolare del gruppo di moda "Aeffe", quotato in Borsa.

E che il baricentro turistico legato al San Bartolo si stia sempre più spostando a nord, superando il Cesano, arriva anche dalla spiaggia che è sotto lo sperone di Fiorenzuola di Focara. Perché molti alberghi di Cattolica ma soprattutto di Riccione mettono tra le escursioni consigliate anche quella di una giornata da passare proprio nella spiaggia libera di Fiorenzuola.

"L’80 per cento delle persone che arrivano, vengono dalla strutture romagnole". Un flusso via terra, perché quello via mare, attraverso ‘barchini’ carichi di turisti soprattutto tedeschi si è interrotto da quando è scattato il divieto di ormeggio all’interno delle scogliere. Proteste a pioggia. Da dove? Soprattutto da turisti romagnoli che hanno inviato anche lettere e fatto pressione sui sindaci, da quello di Cattolica a quello di Gabicce. Ma su questo divieto – il pericolo che frani la falesia – la Capitaneria di Porto che ha messo l’ordinanza non è mai tornata indietro.