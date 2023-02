Hotel Vienna, da ’relitto’ alle suite Sarà il primo ’condhotel’ della città

Per l’avvio dell’estate – si parla dei primi di giugno – parte il primo condhotel della città: il Vienna in piazzale D’Annunzio che era chiuso dal 2007. Il recupero di uno dei tanti ‘relitti’ che punteggiano viale Trieste e non solo. Ma in realtà si è davanti all’apertura di un albergo boutique perché i progetti prevedono 11 suite perché il resto della cubatura verrà destinato ad appartamenti turistici con il piano panoramico che diventerà l’abitazione del titolare, Andrea Bianchi.

Un recupero importante quello che è in corso perché è all’interno di uno degli snodi del fronte spiaggia più transitati della città assieme a viale Marconi e viale della Repubblica. Ma c’è un ma. Parlando con alcuni colleghi albergatori il proprietario avrebbe condizionato l’apertura ai lavori di riqualificazione di piazzale D’Annunzio. Questo perché aprire un hotel boutique con i muratori che lavorano a due passi dalle finestre delle camere non è il massimo, anzi un boomerang.

Ma il progetto di piazzale D’Annunzio a che punto è? L’elaborato presentato all’amministrazione dall’architetto Ferdinando Leoni ha ottenuto l’approvazione totale di tutte le attività che gravitano nella piazzetta e mercoledì della prossima settimana dovrebbe andare in giunta. Dopodiché, essendo l’importo di circa 360mila euro, l’amministrazione partirà con le manifestazioni d’interesse, quindi per tutte le ditte della provincia. Non solo questo perché è anche un questione di tempi di esecuzione per portare a termine tutte le opere, compreso lo spostamento, anche se di pochi metri, del cascone di Valentino Rossi. Una rassicurazione in questo senso arriva dall’architetto Ferdinando Leoni: "Se si chiudono prima dell’inizio dell’estate tutti i lavori programmati, bene: altrimenti il cantiere a giugno si chiude e si tornerà a lavorare in ottobre. Questo è un tipo di preoccupazione che non esiste".

Dopo anni di chiusure continue ora qualche albergo torna in ‘vita’ ed assieme al Vienna a giugno dovrebbe riaprire anche l’hotel Cruiser il secondo più grande della città, dopo il Flaminio, con le sue 110 camere. Da aggiungere poi che due alberghi guadagnano un stella come l’Imperial Sport e il Clipper che passano da 3 a 4 portando il numero di queste strutture a quota 10.

E la riqualificazione delle strutture ricettive è anche al centro di una interrogazione in Regione del consigliere del Pd Andrea Biancani perché "è urgente aprire un nuovo bando a sostegno della riqualificazione perché il turista chiede strutture moderne con servizi di qualità". Biancani aggiunge: "Le cifre che sono in ballo non sono alte perché si parla di importi intorno ai 200mila euro ma che vengono incontro ed incentivano agli operatori ad investire".

"Questa è una misura importante – dice Paolo Costantini titolare dell’hotel Astoria e presidente dell’Apa – perché si parla di un contributo a fondo perduto al fine di migliorare le strutture. La Regione fino a questo punto ha finanziato soprattutto tutto ciò che era legato al mondo dell’agricoltura e quindi all’extralberghiero lasciando fuori invece gli hotel. Nel corso del Bit a Milano – continua Costantini – il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha detto che voleva stornare nel settore degli hotel un po’ di risorse che erano state destinati ai borghi. La nostra è una situazione bloccata al 2017 perché è da quell’anno che non arrivano risorse, un contributo importante a fondo perduto a tutti coloro che vogliono riqualificare gli hotel facendo investimenti".

