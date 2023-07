I 170 anni della Banda di Colbordolo

Sabato scorso la Banda "G. Santi" Colbordolo di Vallefoglia ha celebrato i suoi 170 anni di attività. In occasione dei festeggiamenti organizzati dal Comune, piazza della Repubblica a Montecchio ha accolto insieme

ai musicisti della formazione di Colbordolo, il Corpo Bandistico Cittadino di Polverigi (Ancona) e la Banda musicale di Urbania. Le tre bande, dalle 17, dopo aver eseguito alcuni brani in piazza della Repubblica, hanno raggiunto piazza del Municipio sfilando per le vie del paese di Montecchio dove sono stati salutati ed applauditi da cittadini. Alle 21 le tre formazioni si sono esibite in un gran concerto davanti a un grande pubblico nella nuova piazza recentemente inaugurata dove le fontane danzanti, le luci e la buona musica, hanno caratterizzato la serata. "Tanti i momenti dei riconoscimenti all’interno dell’iniziativa – racconta il sindaco Palmiro Ucchielli –: sono stati consegnati attestati per i tanti anni di attività svolti all’interno del Corpo Bandistico “G. Santi” da Ferruccio Ferri, Giuseppe Ferri e Maurizio Alessi. Altro importante riconoscimento è andato al “Gruppo Comunale di Protezione Civile di Vallefoglia per il grande tributo durante l’emergenza maltempo. Infine un riconoscimento è stato consegnato alla squadra di calcio K- Sport Montecchio, promossa in Eccellenza".