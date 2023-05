I 25 anni del gemellaggio con Rastatt

Nel segno della musica il 25° anniversario del gemellaggio tra la Provincia di Pesaro e Urbino e il Landkreis di Rastatt. Ad eseguire gli inni nazionali in via Gramsci Giulia Costantini e Lara Graf del conservatorio Rossini, accompagnate al pianoforte da Lorenzo Forlini. Quindi le note della Big Band Tulla-Gymnasium Rastatt diretta da Florian Ganz, a suggellare lo scambio reciproco di doni per le nozze d’argento dell’amicizia. "Una felice contaminazione di cultura e buone pratiche", ha detto la prefetta di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco, salutando i presenti. "Lo storico gemellaggio con Rastatt si rafforza con questo traguardo. Un rapporto autentico, che negli anni ha prodotto undici partenariati tra Comuni dei nostri territori. Il percorso continuerà anche in futuro", ha evidenziato il presidente Giuseppe Paolini.

Chiaro il presidente del Landkreis Rastatt Christian Dusch (nella foto Dusch con Paolini) : "Rappresentanti dell’Istituto alberghiero di Piobbico saranno ancora nostri ospiti per la Settimana del Biologico, che coincide con i festeggiamenti per i 50 anni del Landkreis di Rastatt. Con Pesaro e Urbino, negli anni, abbiamo sviluppato cooperazione ampie: dal turismo alle scuole, passando per arte e biologico". Dusch ha quindi menzionato le collaborazioni tra l’Ensemble ConFuoco di Bietigheim e il Coro Filarmonico Rossini di Pesaro, oltre ai concerti del Coro del Duomo di Fano nella chiesa di Sant’Alessandro a Rastatt. "Ora vogliamo fare ripartire i Giochi del Gemellaggio bloccati dalla pandemia". A comporre la delegazione tedesca anche il sindaco di Rastatt Hans Jürgen Pütsch e il sindaco di Bühl Huber Schnurr, con la responsabile Gemellaggi Provincia di Rastatt Maria Di Umberto. Presenti il vicesindaco di Pesaro Daniele Vimini; il sindaco di Fano Massimo Seri; il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli e il sindaco di San Costanzo Filippo Sorcinelli.