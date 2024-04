I 5 Stelle chiedono lumi sull’organizzazione del convegno a TerraBio

Ancora polemiche sull’iniziativa dedicata al biologico nella sede di Terra Bio a Schieti di Urbino. Il Movimento 5 Stelle chiede risposte dalla Regione su spese e motivazioni. L’evento, che ha visto il patrocinio del Comune di Urbino e relativa pubblicazione del materiale informativo sulla pagina Facebook “Città di Urbino“, era rivolto agli operatori agricoli e si è svolto giovedì pomeriggio. Mercoledi però è stato al centro di una discussione in Consiglio comunale, dove Maurizio Gambini ha spiegato che non ci sono state spese a carico del Comune. Ad intervenire, oggi, sono i componenti del Movimento 5 Stelle ducale: "Il sindaco Gambini, rispondendo ad un ordine del giorno del Pd in Consiglio comunale" sull’evento organizzato "dalla Regione Marche, guarda un po’, proprio nell’azienda agricola che presiede, dice che la colpa è di Acquaroli. In questa storia, infatti, c’è tutta l’arroganza della destra e la pochezza di Gambini. Ascoltare quella difesa d’ufficio del sindaco e del Consigliere Lino Mechelli, è una offesa all’intelligenza degli urbinati. Sostenere che ciò è stato possibile perché non siamo ancora in campagna elettorale quando il 24 marzo ha presentato la sua candidatura, il 2 aprile ha partecipato ad un confronto con gli altri candidati a sindaco e il suo volto campeggia sui manifesti, qua e là per la città. Significa farsi beffa dei consiglieri comunali prima e dei cittadini poi. La realtà è che da buon esponente di destra non ha remore nell’utilizzare, e creare ad hoc, ogni occasione per portare l’acqua al suo mulino. Questa volta utilizzando la figura istituzionale più importante della Regione, il governatore Acquaroli al quale imputa di aver scelto proprio la sua azienda, per un incontro istituzionale con il mondo agricolo. E allora, visto che l’idea è venuta al presidente della Regione Acquaroli, la stessa Regione che il 20 giugno scorso, con il Decreto regionale n. 220, ha concesso al Comune di Urbino un contributo di 51mila e 700 euro per promuovere il biologico. In particolare per realizzare un nuovo logo del biologico (12mila e 200 euro), la promozione su testate nazionali (30mila e 500 euro) e la realizzazione di contenuti foto, video e copy per la promozione su social ( 9mila euro)". I Pentastellati si chiedono risposte e le aspettano dal "presidente, quanto è costato l’evento organizzato nell’azienda del sindaco Gambini? È stata utilizzata parte della somma destinata dal Decreto regionale 220?".

fra. pier.