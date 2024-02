I 5 Stelle in casa d’altri: "Il Pd eviti le primarie. La Mengucci non va bene"

Nemmeno la vittoria in Sardegna ha chiuso le difficoltà di alleanza nel centro sinistra. Ad aprire il fuoco è Marta Ruggeri,

coordinatrice provinciale del M5S: "A Pesaro si evitino le primarie e si valorizzino persone di specchiata garanzia per le forze politiche di coalizione. L’esperienza della Sardegna ci insegna che i percorsi inclusivi sono quelli che danno buoni frutti. Le primarie sono uno strumento divisivo – scrive – , valido per affermare una corrente, una cordata sull’altra. Per questo come sta avvenendo ovunque, anche il Pd ha evitato questi percorsi e non sarà certamente a Pesaro, che potremo accettare proposte al di fuori di un dialogo proficuo. Anzi, a Pesaro si parla da mesi di figure accoglibili per proseguire il percorso amministrativo che non deve essere deviato da pulsioni personali di figure su cui avremmo sicuramente difficoltà ad accettarle. Sarebbe però auspicabile che si evitino le primarie di partito per abbracciare un metodo di selezioni più inclusivo che tenga conto delle posizioni di tutti i partiti di coalizione".

Poi Marta Ruggeri, dopo aver accettato che il sindaco possa essere del Pd fa critiche con nomi e cognomi: "Non nego che ci preoccupano un po’ i nomi che si sono aggiunti alla rosa dei papabili in queste ultime ora, in particolare quello di Sara Mengucci che fa parte del consiglio di amministrazione di Marche Multiservizi, nel cui ruolo di consigliera ha avallato quelle che sono diventate politiche dell’azienda molto contestate dal Movimento. Naturalmente queste – conclude Marta Ruggeri – sono considerazioni politiche che nulla hanno a che fare con il valore delle persone". Ruggeri ne parlerà sabato mattina nell’incontro a cui è stata invitata dal segretario cittadino Pd Giampiero Bellucci: "Lo ringrazio per l’occasione di confronto che sarà franca e proficua".

La replica del Pd è plurale: "E’ significativo sentir dire da Marta Ruggeri, 5 stelle, che il candidato a Pesaro non può essere che del Partito Democratico, un intervento che pare scritto da uno di noi, con tanto di spinta all’unità del centrosinistra, e dove offre sostegno a due candidati su tre del Pd. E’ però un’evoluzione singolare – scrivono gli esponenti Pd Luca Di Dario, Francesca Fraternali, Giulia Vitali, Camilla Fabbri, Giuliana Ceccarelli, Alessandra Cecchini, Marco Valeri – quella del no alle primarie per chi da sempre fa della democrazia diretta un punto fondamentale. Pesaro merita un candidato o una candidata migliore possibile e le primarie sono da sempre lo strumento più utile per far scegliere ai cittadini. Anche su Riceci la Ruggeri è in linea con il Pd, contrario all’intervento. Ma appare davvero pretestuoso utilizzare un tema come quello di Riceci – concludono dal Pd – come unico punto ostativo per una eventuale candidatura. Speriamo che questa nuova linea politica di M5S della nostra provincia resti quella dell’ultimo comunicato della Ruggeri: ovvero quella di costruire un’alleanza larga e forte nelle città. Magari con una donna protagonista come è avvenuto in Sardegna con un modo di fare politico innovativo e inclusivo".