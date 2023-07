I 5 Stelle mettono su casa "Pronti per il voto del 2024"

di Francesco Pierucci

Un gruppo variegato per ascoltare i cittadini e condividere azioni. A Pesaro è stato istituito il gruppo territoriale (Gt) del Movimento 5 Stelle e ieri mattina sono stati presentati i referenti. Coordinatrice è l’assessora cittadina, all’innovazione e partecipazione Francesca Frenquellucci. "Siamo molto soddisfatti, c’è tanta partecipazione. In questi giorni abbiamo fatto un’assemblea dove sonno stati nominati i referenti e il vicario che sarà di aiuto al mio ruolo. Ovviamente non manca l’aiuto della coordinatrice provinciale Marta Ruggeri. Ci siamo strutturati e siamo pronti a partire, anche in vista della prossima campagna elettorale". Su questo Frenquellucci ha confermato che proseguirà ovviamente l’alleanza con il centrosinistra:, "Da anni lavoriamo con la maggioranza e, come fronte progressista, è nostra intenzione andare avanti, sempre che ci sia il rispetto da parte di tutte le forze politiche. Anzi – rimarca – ben vengano nuove aperture cercando di allargare, facendo assieme la stessa strada. Anche dal nazionale è fondamentale che ci ascoltino e capiscano che noi siamo come i fanti in una battaglia, ovvero stiamo davanti mettendoci la faccia, capendo le esigenze dei cittadini per poi muoverci. È fondamentale continuare su questa strada".

L’iniziativa del "Gt" è attiva e da settembre entrerà nel vivo con una serie di incontri per confrontarsi sui temi più caldi, anche con assemblee pubbliche per presentare un programma alla cittadinanza. "Parto avvantaggiata – conclude Francesca Frenquellucci– perché con lo sportello partecipazione ho tante segnalazioni".

"Il nuovo corso del Movimento 5 Stelle, voluto dal nostro presidente Giuseppe Conte prevede un radicamento più forte a livello territoriale – commenta Marta Ruggeri , coordinatrice provinciale e consigliera regionale pentastellata –. Nella provincia di Pesaro e Urbino siamo abbastanza avanti perché sono stati istituiti ufficialmente i gruppi territoriali di Pesaro e Fano. Quello pesarese, oltre alla nomina della rappresentante, ha già indicato i referenti alla formazione, progetti, logistica e ai giovani, figura che ci sta molto a cuore. Anche da parte della cittadinanza c’è un riscontro, sono tanti i cittadini che si stanno avvicinando al Movimento".

Ecco chi sono i referenti nominati all’interno del gruppo territoriale: Maurizio Micheletti è il vicario, Silvana Colocci alla logistica, Lorenzo Lugli alla formazione, Mattia Galeazzi ai progetti e Francesco Rossini ai giovani.