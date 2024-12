I 7.300 “Buongiorno“ fatti dal Palas Cafè

Sono settemila e trecento i buongiorno che hanno dato ai loro clienti, come 7.300 sono i giorni di luci accese che da sempre hanno contraddistinto il Palas Cafè, in via degli Abeti, nella zona Torraccia. Oggi, infatti, questo locale compie 20 anni ed i suoi titolari, Matteo Gorini ed Enrico Pintonello, hanno deciso di festeggiarlo a modo loro: per ogni acquisto, infatti, un caffè è gratis.

Infatti verranno distribuiti dei coupon validi per primi 3 sabati del mese (oggi, il 14 ed il 21 dicembre) attraverso i quali si potrà reclamare il proprio caffè. Insomma, invece che ricevere un regalo per i suoi 20 anni, il Palas Cafè vuole ripagare la fiducia dei clienti. Raccontano Matteo ed Enrico: "Abbiamo sempre lavorato assieme nella ristorazione e, un po’ per sfizio ed un po’ per avere una nostra attività, abbiamo deciso di aprire questo locale. Il compleanno preciso sarebbe domani, l’8 dicembre, ma di domenica siamo chiusi, quindi anticipiamo un po’. Ammettiamo che i primi anni è stata dura, ma anche dopo, soprattutto nel periodo del Covid. Eppure, alla fine, eccoci qua, a festeggiare i nostri 20 anni di Palas. Che dire, grazie a tutti voi che ogni giorno ci supportate e, soprattutto, sopportate. Grazie ai clienti, grazie alle attività nei dintorni e, soprattutto, grazie alle nostre dipendenti che in questi anni ci hanno sempre dato una grandissima mano. Vi aspettiamo tutti quanti qui, al Palas Cafè".

al. zaf.