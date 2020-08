I bambini e i ragazzi del settore giovanile dell’U.S. Marotta (almeno 130 stimando gli iscritti dell’anno scorso) sono pronti a ripartire per la stagione 20202021, con tanto entusiasmo e alcune novità che riguarderanno sia la parte agonistica ma anche le famiglie, e con un’importante conferma: il proseguo della collaborazione con l’Atalanta. "La U.S. Marotta – evidenzia un nota della società calcistica - crede nel progetto di un grande e forte settore giovanile e si sta impegnando, a livello di risorse umane nonché finanziarie,...

I bambini e i ragazzi del settore giovanile dell’U.S. Marotta (almeno 130 stimando gli iscritti dell’anno scorso) sono pronti a ripartire per la stagione 20202021, con tanto entusiasmo e alcune novità che riguarderanno sia la parte agonistica ma anche le famiglie, e con un’importante conferma: il proseguo della collaborazione con l’Atalanta.

"La U.S. Marotta – evidenzia un nota della società calcistica - crede nel progetto di un grande e forte settore giovanile e si sta impegnando, a livello di risorse umane nonché finanziarie, affinché nel giro di pochi anni il proprio ‘vivaio’ possa diventare un polo di attrazione e ‘sfornare’ giovani del territorio pronti per la prima squadra o, se avranno le qualità, per categorie più importanti". "Il nostro settore giovanile è in crescita – aggiunge il comunicato della società - e lo dimostra il fatto che quest’anno, oltre alle categorie dell’attività di base (piccoli amici, primi calci, pulcini e esordienti) si aggiungeranno le categorie ‘allievi’ e ‘juniores’".

"La filosofia che ispira il settore giovanile – ancora dalla società – è ‘il calcio per tutti’, ed è per questo stiamo lavorando per avvicinare maggiormente le bambine, che si dimostrano sempre più appassionate di questo sport, avendo avuto soddisfazioni per l’interesse di società professionistiche per le nostre atlete; e per aprire il nostro mondo anche ai diversamente abili". A questo proposito, grazie anche all’affiliazione con l’associazione Insuperabili, già da alcuni anni ragazzi con vari livelli di difficoltà possono svolgere l’attività sotto la guida di istruttori qualificati alla palestra della scuola ‘Fantini’.

Confermata, come detto, la collaborazione con il club di serie A di Bergamo: "Anche quest’anno saremo affiliati all’Atalanta, che vanta uno dei migliori settori giovanili a livello europeo. Grazie a questa affiliazione i nostri tecnici possono aggiornarsi a diretto contatto con gli istruttori bergamaschi e speriamo si possa ripetere l’esperienza dello scorso anno, quando fu organizzato un pullman per trascorrere un weekend nella città lombarda permettendo ai nostri tesserati di visitare il centro tecnico di Zingonia, giocare contro i pari età atalantini e assistere ad una partita di campionato di serie A".

Buone notizie anche per le famiglie, con la riduzione a 100 euro della quota di iscrizione per tutte le attività di base e l’eliminazione della quota (e quindi costo zero) per i ‘giovanissimi’ e gli ‘allievi’. Open day per le iscrizioni il 2, 4, 7, 9 e 11 settembre dalle 17 alle 18,30 al campo di via Martini. Maggiori e più dettagliate informazioni si possono reperire telefonando al numero 333.6131388.

Sandro Franceschetti